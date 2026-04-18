直擊／才新婚3個月...蕭煌奇公然牽手調情「正妹女星」　老婆不在場

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手陳怡婷今（18日）明兩天於台北國際會議中心開唱，嘉賓陣容相當驚人，一口氣請到金曲歌王蕭煌奇、大咖主持人康康，蕭煌奇出場後與陳怡婷牽手合唱〈一人水一項〉，蕭煌奇笑說：「各位觀眾朋友，我們有恩愛嗎？」下一秒又驚呼：「我結婚了，不行！」

▲陳怡婷演唱會首位嘉賓是蕭煌奇。（圖／記者黃克翔攝）

幽默的蕭煌奇一開口全是梗，陳怡婷說：「我好幾年前跟煌奇老師...」話還沒說完，蕭煌奇立刻接話：「在一起過？你要講快一點，我已經結婚了，不然會被記者朋友寫說是跟前女友同台。」陳怡婷才笑說是之前去錄節目，被蕭煌奇聲音深深吸引，「覺得哪天可以跟他一起合唱是我夢想。」

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蕭煌奇表示多年前還是單身時，就注意到陳怡婷的歌聲，「其實我有一點心動，但我沒辦法行動，因為我走不了。」玩笑歸玩笑，他對陳怡婷很是肯定：「但對你聲音一直有記住，我都覺得假以時日，你一定有專屬的舞台。」

▲▼蕭煌奇表示很早以前就看好陳怡婷的實力。（圖／記者黃克翔攝）

陳怡婷直呼今晚終於圓夢，大讚蕭煌奇歌聲宛如CD的水準，蕭煌奇卻說：「你這樣很侮辱我耶，我只有CD的水準？」陳怡婷連忙表示：「人家說林俊傑是行走的CD，煌奇老師是行走的AI。」這才讓蕭煌奇滿意，他笑說老婆今天沒有跟來，「她這兩天都請假，我表演時不會帶她出門，因為能跟美女牽手說話就很開心。」再次逗樂全場。而蕭煌奇也獻唱〈Good Show〉、〈阿嬤的話〉、〈你是我的眼〉等歌曲。