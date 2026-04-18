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經紀公司找上門！Jisoo大嫂遭家暴逃家　「3頁血淚控訴」完整翻譯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo親哥金政勳（音譯）2025年曾被爆出拍性愛片，但公司出面否認，文章自動下架，整起事件不了了之。怎料，近日一名女BJ險遭性侵，又被爆出加害金男很有可能就是Jisoo親哥，使得案件高度受到關注，如今Jisoo親哥的妻子更出面指控遭到家暴，相關文章18日在theqoo曝光，經紀公司（Jisoo公司）還緊急來安撫妻子，事態非常嚴重。

▲▼ Jisoo公司找上門！大嫂崩潰逃家「遭家暴3頁血淚控訴」完整翻譯。（圖／翻攝自theqoo）

▲Jisoo親哥被爆家暴，大嫂崩潰到逃家。（圖／翻攝自theqoo）

一名自稱是Jisoo親哥的妻子18日對外發文爆料，自結婚以來，老公就對她家暴、精神暴力、言語暴力等，「每次開始施暴，基本都會持續半天以上；在施暴之後，還一定會強迫發生性關係」，最嚴重的一次，她在全身赤裸的狀態下被拍下性愛片，甚至一邊拍攝、一邊被逼迫吞痰。

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妻子若說出想離婚，Jisoo哥就會威脅「就算沒罪也能捏造罪名送進監獄。到最後你還不是會哭著求我放過你？有本事你就試試看啊！」她若逃回娘家下場更慘，Jisoo哥會恐嚇「你不知道後面有人在跟蹤你嗎？」若家人幫忙報警，在調查期間，Jisoo哥會各種裝乖，但一旦調查結束，妻子的地獄生活就開始了。

▲▼ Jisoo公司找上門！大嫂崩潰逃家「遭家暴3頁血淚控訴」完整翻譯。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼ Jisoo公司找上門！大嫂崩潰逃家「遭家暴3頁血淚控訴」完整翻譯。（圖／翻攝自theqoo）

▲Jisoo大嫂被打到全身都傷。（圖／翻攝自theqoo）

▲Jisoo大嫂被打到全身都傷。（圖／翻攝自theqoo）

Jisoo哥哥監控妻子的一舉一動，連服裝、通訊軟體都要掌握，不准她穿得太少、強迫要求刺情侶刺青，一天要發生2次性關係，甚至在私密處發炎時，還逼迫肛交。

爆料文裡，Jisoo的大嫂崩潰把自己傳給友人的簡訊公開，其中，甚至提到經紀公司找上門，「昨天他甚至跑到我娘家，還找來經紀公司的人，讓家人都陷入恐懼，我也因為害怕，現在連娘家都不敢回去了。」

Jisoo大嫂遭家暴三頁血淚控訴翻譯：

暴力、嚴重辱罵與侮辱、精神暴力：一完成結婚登記就要求我服從、聽命。

結婚登記才過兩週就開始出現毆打與嚴重言語暴力。每次開始施暴，基本都會持續半天以上；在施暴之後，還一定會強迫發生性關係。 （有一次在我全身赤裸的狀態下，一邊拍攝影片，一邊強迫我吞下痰）（也經常逼我吞痰）

用我之前的手機（粉色 iPhone 15）打我的頭，打到手機幾乎對折。用寶特瓶對我進行水刑。

讓我全裸跪著，不斷用手叩頭求饒，反覆說「我錯了、我錯了」。
如果沒有在他說話後3秒內回應，就會開始施虐：「3秒過了，時間越久你會越辛苦喔？哈哈，我一定要加倍奉還，要怎麼懲罰你自己說吧。」

只要我說「想離婚」或「要報警」，就會被往死裡打。
一開始是打身體，但因為夏天瘀青容易被看到，就改為集中打頭部。
抓著頭髮把我反覆摔在地上，甚至把整個人抬起來往牆上摔。

我曾試圖錄下他辱罵的聲音，被發現後遭到痛打，差點被水刑，最後苦苦哀求才保住性命，但被迫刪除所有錄音。
他經常用極度粗鄙的髒話辱罵我，例如：「你這個該死的賤女人、狗一樣的女人、垃圾女人、婊子、去死、我會殺了你、打死你、像乞丐一樣的東西」等。

把我的名牌衣服撕破，甚至還毆打到弄壞我的名牌手鍊。

每天都必須說超過30次「我愛你」。如果我說了「我愛你」，他卻沒有回應，就會責怪我； 如果我回「嗯，我愛你」，他又會說「我不是叫你不要說『嗯』嗎！」 還會要求我反覆重新說「我愛你」，不斷重複。並且一直逼問：「你有多愛我？你愛我嗎？為什麼愛我？說說我哪裡好？你幸福嗎？」 每天不停地問，讓人極度疲憊。

11月21日凌晨5點半後，丈夫到我娘家接我（當時他駕照被吊銷），卻用我的車開車，並對我進行威脅；當我說要下車時，他開始危險駕駛，一邊抓著我的頭髮一邊瘋狂辱罵。

威脅、精神操控與極端控制：他說如果我把被毆打一事告訴他人或報警，就會把我打死，甚至叫我乾脆去死；又說「那是因為愛你才這樣做，你不也是愛我嗎？你愛不愛？你不會拋棄我吧？為了我連命都要付出，我想和願意為我去死的人生活」，並反覆強調這些話。

在盤浦那段時間，我因為太痛苦而收拾行李回了娘家，之後又回去時，他對我說：「你不知道後面有人在跟蹤你嗎？哈哈。」

他還說家中的監視器連對話都會全部錄音，表示我之前在電話裡罵他的內容他都聽到了，甚至還留有錄音紀錄。因為他之前就曾說過會錄音，所以我很害怕，平時只敢在沒有監視器的主臥或更衣室裡，和父母或朋友通電話報平安。但在聽到那些話之後，我變得更加恐懼，幾乎不敢再打電話。

當我真的無法在一起生活時，告訴他「想離婚、要報警」時，他就嘲笑說：「ㄎㄎㄎ，像你這種人就算沒罪，我也能捏造罪名送進監獄。到最後你還不是會哭著求我放過你？有本事你就試試看啊，ㄎㄎ。」

他還威脅說可以用錢捏造罪名，自己的律師非常厲害，像我這種根本不算什麼，還說因為在我身上花了很多錢，會把我變成「仙人跳的女人」（意指設局詐騙男人的女人）。因為這些威脅，我一直不敢報警。他甚至親口說過自己也曾對前妻施暴。

後來父母替我報警後，他一開始在KakaoTalk上道歉，說我們還要結婚，難道要讓他留下前科嗎，保證再也不會動手，還拜託我在作證時全部否認，甚至要求我立刻去解除保護令。他連續一週這樣不斷說服，最後因為害怕，只能照他說的去做。

但在作證結束後，他立刻變臉說：「你竟然敢報警抓你女婿，我絕對不會原諒你，我會把你遭受的一切十倍奉還，你等著看。」

侵犯私生活、配偶的不當行為：
在我睡覺時經常偷偷查看我的手機，還擅自刪除與更改內容。刪除2025年前的照片、更換頭像、修改KakaoTalk（聊天）與Carrot Market（當地二手交易App）等應用程式名稱、變更狀態訊息、發文，還會檢查Safari與iCloud紀錄、聊天內容、聯絡人名單及封鎖清單。

限制我與女性朋友在KakaoTalk上的對話，一天不能超過兩句話。不論是父母或朋友，也絕對不准刪除對話，說會進行檢查。

還強迫我更換KakaoTalk頭像，要求上傳3張以上與他一起拍的照片。禁止做美甲（只允許做腳趾），並限制穿著。
在盤浦時，命令我把化妝品、短褲、裙子全部丟掉（實際上也真的丟了），並限制化妝。

若補習班老師是男性，就不准我上課（甚至親自到補習班確認）。

要求包包只能單肩背，禁止有肩帶，理由是會露出胸部讓其他男性注視。

限制外出地點（僅限家附近超市、婦產科、皮膚科、補習班），每次移動都必須打電話，並每10到30分鐘回報在做什麼。外出時還要報告穿了什麼衣服。

強迫要求刺情侶刺青（包含彼此名字與紀念日），若不照做就威脅要付出代價，後來在預約刺青前一週逃回到娘家才避免。還強迫我退出KakaoTalk。

在盤浦時家中就有監視器，搬到松島後也在未經我同意的情況下在家中安裝監視器，且只有他能查看，是為了監視我是否外出。直到12月我強烈抗議並表示律師說這是違法後，他才交出監視器權限，但現在又再次取消權限。

此外，還強迫進行性行為。

一天要求兩次以上，即使我抗拒、掙扎，仍強行脫光發生性關係，因此我長期罹患陰道炎與膀胱炎，即使就醫後也無法痊癒。此外，還強迫進行肛交。

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