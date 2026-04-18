王彩樺被網嘲變臉「太僵硬」！幽默反擊：沒辦法控制手指頭

記者潘慧中／綜合報導

王彩樺儘管工作忙碌，仍不時會更新社群網站，只不過近日因自拍照中容貌的變化，引來大批網友留言直指「完全認不出來」、「濾鏡開太大」。對此，她不但沒有生氣，反而用高EQ幽默的方式回應了！

▲王彩樺引發網友熱議的自拍照。（圖／翻攝自Facebook／王彩樺-台灣濱崎步）



引發網友熱議的這張自拍照中，王彩樺身穿深紅色皮衣，坐在高鐵商務艙內。然而，因為畫面呈現出的膚質極度平滑，且五官線條與過往大眾熟悉的模樣落差極大，吸引不少網友留言毒舌批評。

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▲大批網友都留言表示認不出來是王彩樺。（圖／翻攝自Facebook／王彩樺-台灣濱崎步）



針對網友批評「濾鏡開到最強也不可能變這樣子吧」，王彩樺親自回覆解釋：「沒有最強哦只到中間而已」，並對於網友建議不要再修圖一事無奈地說「沒辦法哦」。有網友開玩笑說是「AI」生成的照片，她也大方坦承是靠「美肌」。面對濾鏡開太大的指責，她更幽默自嘲「沒辦法控制手指頭」，以自黑方式化解尷尬。

▲▼王彩樺的應對方式展現高EQ。（圖／翻攝自Facebook／王彩樺-台灣濱崎步）



除了修圖爭議，部分網友留言認為「臉部太僵硬」建議再去微整時，王彩樺回應「應該到此為止了，沒錢錢了」。而對於粉絲感嘆比較喜歡以前自然的樣子、快忘了她原本的樣貌，王彩樺有感而發地說「回不去了，老了」，並高EQ地說「忘了就讓它隨風而去」。她以開闊的心態面對老化與外貌評論，強調現在只是想「換個感覺」，展現出不同以往的自信。

▲王彩樺其他近況照。（圖／翻攝自Facebook／王彩樺-台灣濱崎步）