Jisoo親哥家暴慣犯「8惡行」！　友人見受害妻嚇壞：四肢沒一處是好的

記者張筱涵／綜合報導

韓團BLACKPINK成員Jisoo（本名金智秀）家人風波持續延燒。繼先前其親哥哥金政勳（音譯）相關爭議引發關注後，今（18日）再有新爆料出現，其妻子（以下稱A女）透過相關內容指控，長期遭受家暴，引發外界震驚。

▲Jisoo親哥（上圖）被爆是家暴犯。（圖／翻攝自theqoo）

友人陳述曝光 指控長期受虐、限制自由

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從流出的爆料內容中，可見一份陳述書，陳述人為A女的友人。內容指出，2025年8月4日與A女通話時，首次察覺其遭丈夫施暴，且人身自由受到限制。當A女提出分開時，對方不僅情緒失控，甚至出現威脅「要殺了她」的言語。

該友人進一步描述，當天即發現A女臉上有明顯瘀青，對方因此即使在夏天外出，也會刻意穿著長袖長褲並戴墨鏡遮掩傷勢，甚至曾傳訊「救救我」求助。

多次聯繫揭露細節 稱曾遭暴力毆打

陳述書中還提到，之後於2025年9月6日、9月22日等時間持續與A女保持聯繫，過程中聽聞對方遭受更嚴重的暴力對待，包括被迫吞痰，甚至被手機毆打至裝置凹折。

到了2025年11月23日，A女更表示自己頭部遭多次重擊，「感覺要吐」，四肢幾乎無一處完好。友人表示，在接收到這些求助訊息後，意識到情況嚴重，已聯絡A女家人並報警處理。該陳述書落款日期為2026年1月5日，並強調內容皆為親身所見所聞，「絕無虛假」。

▲Jisoo親哥的妻子爆料文中有陳述書。（圖／翻攝自theqoo）



爆料再揭過往行為 稱曾施暴前妻

此外，A女在爆料貼文中也提到，金政勳曾自述「也有打過前妻」，相關說法再度引發外界對其過往行為的關注。根據A女描述，金政勳每天會反覆詢問超過30次「妳愛我嗎」，若回覆「嗯，我愛你」，會被打罵「叫妳別加『嗯』了」等簡短回答，就可能遭到毆打；即使回應「我愛你」，仍會被持續逼問「愛我哪裡」、「為什麼愛我」、「有多愛我」等問題，稍有不順其意即施暴。此外，他甚至在家中裝設攝影機，監控A女一舉一動。

不僅如此，金政勳還要求A女丟棄化妝品及短袖、短褲等衣物，並限制其與女性友人聯繫。據稱，他會在夜間趁對方熟睡時翻查手機，甚至擅自更改社群平台的個人資料與照片。只要不符合其要求，就會對A女施以暴力，即便對方求饒也未曾停止。

A女指出，當她提出離婚並考慮提告時，對方甚至出言威脅，聲稱可利用金錢與法律資源「讓人坐牢」、「捏造罪名」，並揚言會將她塑造成「傷風敗俗的女人」。在長期恐嚇與壓力之下，A女坦言自己一度不敢報警求助。

▲▼金政勳妻子出面爆料。（圖／翻攝自theqoo）



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