獨／野生梁朝偉「坐公園長椅」加班幫粉絲簽名！　社恐影帝認：人都需要朋友

記者蕭采薇／專訪

影帝梁朝偉帶著新作《你是不會當樹嗎》（Silent Friend）回歸，這次他遠赴德國大學城拍攝，拋開了在亞洲走到哪都會被認出的巨星光環，將自己完全揉入當地的平靜生活中。只是，還是有不少粉絲慕名前往，影帝也索性在公園長椅上辦起簽名會。

▲梁朝偉為新作《你是不會當樹嗎》，接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／海鵬提供）

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隱身歐洲大學城！巨星收工「就地辦見面會」寵粉

接受《ETtoday星光雲》專訪時，梁朝偉回憶起那段沉浸在校園裡的時光，語氣中滿是放鬆：「那是我以前沒有感受過的一種很獨特的氛圍，一大堆年輕人在那邊學習，整個大學鎮很安靜、很平和，人也很友善。」他笑著說，自己當時完全把自己當成了這座城市、這個校園裡的一份子。

即便隱身在歐洲，仍有許多亞洲粉絲聽聞消息後特地趕去探班。面對粉絲的熱情，梁朝偉展現了極致的溫柔。他笑說：「劇組收工了我還需要留下來工作。」

▲梁朝偉在《你是不會當樹嗎》飾演疫情期間自困在德國校園的王教授，和樹有不少對手戲。（圖／海鵬提供）

為了不讓粉絲白等，他索性在拍攝的公園裡找張長椅坐下，直接當場辦起「小型見面會」，「我就在一張座椅上，叫他們排隊，幫他們簽名拍照。」談起這個寵粉舉動，梁朝偉感性地說：「因為難得能夠在異地重逢。」將粉絲視為在異鄉相遇的故知，短短一句話暖透人心。

享受獨處也需要朋友 私下最愛去公園「看大樹」

在《你是不會當樹嗎》中，主角看似內向孤獨，卻依然渴望朋友的連結。被問到現實生活中，究竟是「安靜獨處（Silent）」還是「朋友（Friend）」重要？梁朝偉毫不猶豫地回答：「當然是朋友重要，每個人都需要朋友。」不過他也坦言，自己在生活中的狀態，絕大多數時候還是一個人獨處，只有偶爾才會和朋友聚會。

▲《你是不會當樹嗎》（左起）導演伊爾蒂蔻恩伊、梁朝偉。（圖／海鵬提供）

電影最後一幕大樹的遠景，散發著生生不息的感動。這份對自然平靜的嚮往，也完美契合了梁朝偉私底下的生活輪廓。他笑著分享，自己其實很喜歡去公園，尤其喜歡看那些年代久遠的大樹，「覺得很難得，能夠經過那麼多年，還在那裡。我很喜歡看那些大樹。」從他的眼神中，彷彿能看見那份對歲月流轉的敬畏與欣賞。

走過歲月洗禮：不再追求結果，更懂得享受生活

隨著人生閱歷的積累，梁朝偉的狀態越來越有一種水到渠成的從容。如今已過不惑之年，談到經過歲月洗禮後的體悟，他輕輕點了點頭，坦言現在的自己越來越放鬆、越來越輕鬆。

▲梁朝偉（中）為《你是不會當樹嗎》來台宣傳，愛妻劉嘉玲（右）也隨行。（圖／記者周宸亘攝）

「因為你對很多東西不會那麼執著，你也不是追求什麼結果，其實更會享受生活吧！」梁朝偉笑著說。不再緊抓著目的不放，而是細細品味當下的每一刻，這位在銀幕上留下無數經典的影帝，如今在現實生活中，也活成了最自在、最純粹的模樣。