丁噹睽違10年高雄開唱　現場驚現3.5公尺高巨貓...全場暴動

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹相隔10年在高雄開唱，今晚她化身「金耀氣勢女帝」開場，躍上3.5公尺高的巨型金光閃閃夜貓，親率多名舞者帶來〈夜遊〉、〈星期五晚上〉等，15分鐘不間斷舞曲引爆首波高潮。

▲丁噹高雄演唱會打造3.5公尺高的巨型金光閃閃夜貓。（圖／相信音樂提供）

丁噹「夜遊 A Night Tour」夜未眠巡演高雄場18日在高雄巨蛋舉行，唱完〈冷血動物〉後化身最美老師，指導萬名觀眾學習發聲，笑說：「丁老師現在來上課了。」要大家連續喊著「啊吼」、「啊吼」，還說：「等一下安可就喊『啊吼丁噹』。」

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接著她以一身蕾絲黑天鵝裝扮送上「你為什麼說謊」等歌曲，並用台語向歌迷打招呼：「高雄，大家好，我是美丁美噹的丁噹。」她說隔了10年回到高雄巨蛋，「在我們的生活裡面，只有愛過、失去過才會懂得珍惜，只有人在這裡、心在這裡，才是最難能可貴的，謝謝你們心都在這裡」，感性向粉絲吐露謝意。

▲丁噹睽違10年高雄開唱。（圖／相信音樂提供）

昨晚她在彩排中度過44歲生日，工作人員穿上仿生蝴蝶裝突襲，今晚她也搭上5公尺高空七彩幻光蝴蝶舞台，飛越搖滾區觀眾，多隻仿生蝴蝶與她翩翩飛舞，畫面讓歌迷看得目不轉睛，而丁噹不只送大家仿生蝴蝶，在唱到〈敢愛敢當〉時，訂製「敢愛，最幸福」愛心海綿從天而降，象徵丁噹獻上「真心」將幸福送給歌迷。