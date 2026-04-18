許維恩三姊妹「無濾鏡真實長相」曝光！　大姊許路兒美到看不出50歲

記者田暐瑋／綜合報導

藝人許維恩以其深邃精緻的五官與亮麗外型長期活躍於演藝圈，而其家族成員的高顏值基因更是廣為人知。近日，許維恩在社群平台上分享了與兩位姊姊許路兒、許菲菲難得一同出遊的珍貴畫面，三姊妹「無濾鏡同框」的震撼視覺感瞬間引發網路熱議。

▲許維恩三姊妹合體。（圖／翻攝自許維恩臉書）

許維恩感性地透露，這場旅行雖然沒有安排緊湊的觀光行程，僅是靜靜地享受姊妹共度的時光，體悟到長大後能有如此純粹的相聚機會實屬難得，並由衷感慨：「我們不需要刻意熱鬧，光是聚在一起，就是最奢華的幸福。」在許維恩曬出的合照中，三姊妹於泳池畔優雅現身，緊緻的膚質與窈窕身段完全看不出歲月痕跡，讓粉絲紛紛驚呼簡直是「三仙女下凡」。

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許家三姊妹的「凍齡神話」早已是媒體與網友關注的焦點，兩位姊姊許路兒與許菲菲即便並非全職藝人，也多次憑藉超越年齡的精緻面貌登上新聞版面，大姊許路兒更是完全看不出已經50歲，三姊妹各自展現出不同的成熟美與清新氣息，女兒「忒忒」意外入鏡也被大讚：「以後就是四仙女了！」

▲許維恩三姊妹合體。（圖／翻攝自許維恩臉書）