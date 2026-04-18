ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王彩樺被說「臉太僵」網認不出
今變天！東北季風夾擊「3地區」
Jisoo親姊慘遭波及「長相登熱搜」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

許維恩三姊妹「無濾鏡真實長相」曝光！　大姊許路兒美到看不出50歲

記者田暐瑋／綜合報導

藝人許維恩以其深邃精緻的五官與亮麗外型長期活躍於演藝圈，而其家族成員的高顏值基因更是廣為人知。近日，許維恩在社群平台上分享了與兩位姊姊許路兒、許菲菲難得一同出遊的珍貴畫面，三姊妹「無濾鏡同框」的震撼視覺感瞬間引發網路熱議。

▲許維恩三姊妹合體。（圖／翻攝自許維恩臉書）

▲許維恩三姊妹合體。（圖／翻攝自許維恩臉書）

許維恩感性地透露，這場旅行雖然沒有安排緊湊的觀光行程，僅是靜靜地享受姊妹共度的時光，體悟到長大後能有如此純粹的相聚機會實屬難得，並由衷感慨：「我們不需要刻意熱鬧，光是聚在一起，就是最奢華的幸福。」在許維恩曬出的合照中，三姊妹於泳池畔優雅現身，緊緻的膚質與窈窕身段完全看不出歲月痕跡，讓粉絲紛紛驚呼簡直是「三仙女下凡」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許家三姊妹的「凍齡神話」早已是媒體與網友關注的焦點，兩位姊姊許路兒與許菲菲即便並非全職藝人，也多次憑藉超越年齡的精緻面貌登上新聞版面，大姊許路兒更是完全看不出已經50歲，三姊妹各自展現出不同的成熟美與清新氣息，女兒「忒忒」意外入鏡也被大讚：「以後就是四仙女了！」

▲許維恩三姊妹合體。（圖／翻攝自許維恩臉書）

▲許維恩三姊妹合體。（圖／翻攝自許維恩臉書）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

許維恩

推薦閱讀

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

4小時前

台女星突坦承秘婚生子！　「兒子大學後失聯」：我被背叛了

台女星突坦承秘婚生子！　「兒子大學後失聯」：我被背叛了

7小時前

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

4/17 15:13

Jisoo大嫂「3頁血淚控訴」完整翻譯：遭暴打強迫拍性愛影片

Jisoo大嫂「3頁血淚控訴」完整翻譯：遭暴打強迫拍性愛影片

3小時前

羅志祥愛徒爆熱戀吳宗憲「第四個女兒」！　真實關係露面全說了

羅志祥愛徒爆熱戀吳宗憲「第四個女兒」！　真實關係露面全說了

22小時前

王祖賢曬上班Vlog！　溫哥華豪宅、煮茶待客全曝光

王祖賢曬上班Vlog！　溫哥華豪宅、煮茶待客全曝光

22小時前

桃乃木香奈突現身南機場夜市！　害羞摀嘴反應曝光

桃乃木香奈突現身南機場夜市！　害羞摀嘴反應曝光

14小時前

和田彩花結婚了！　選台灣登記揭「兩大關鍵」：更接近理想樣貌

和田彩花結婚了！　選台灣登記揭「兩大關鍵」：更接近理想樣貌

5小時前

親哥爆涉性侵BJ「拘捕令遭駁回」　Jisoo官方YT現留言怒質問：解釋

親哥爆涉性侵BJ「拘捕令遭駁回」　Jisoo官方YT現留言怒質問：解釋

4小時前

王彩樺被網嘲變臉「太僵硬」！幽默反擊：沒辦法控制手指頭

王彩樺被網嘲變臉「太僵硬」！幽默反擊：沒辦法控制手指頭

5小時前

吳淡如談TVBS裁員「連菁英都裁」　揭殘酷真相：舊模式沒辦法獲利

吳淡如談TVBS裁員「連菁英都裁」　揭殘酷真相：舊模式沒辦法獲利

18小時前

吳怡霈內湖下班叫優步小黃 驚見3景象：不能給10顆星嗎

吳怡霈內湖下班叫優步小黃 驚見3景象：不能給10顆星嗎

6小時前

熱門影音

林萱瑜

林萱瑜
許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」

許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」
瘦子當女兒傻瓜被塗指甲油　曝Elsa退流行改迷獵魔女團

瘦子當女兒傻瓜被塗指甲油　曝Elsa退流行改迷獵魔女團
徐至琦遭控滑雪團詐欺　反省自己：為什麼單身XD

徐至琦遭控滑雪團詐欺　反省自己：為什麼單身XD
曲家瑞夢到大S嘆：來不及道別　小S聽完淚崩「之前很怕情緒來」

曲家瑞夢到大S嘆：來不及道別　小S聽完淚崩「之前很怕情緒來」
艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」
許光漢久違在台活動　「戀愛還是要談」認找對象

許光漢久違在台活動　「戀愛還是要談」認找對象
曾敬驊.羅念爆熱戀　更在乎朋友變配角XD

曾敬驊.羅念爆熱戀　更在乎朋友變配角XD
吳姍儒見曾沛慈爆紅　曝她反差真面目

吳姍儒見曾沛慈爆紅　曝她反差真面目
梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵

梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵
向太曝全款買地給郭碧婷原因 「99%的男人都守不住財」

向太曝全款買地給郭碧婷原因 「99%的男人都守不住財」
被迪麗熱巴玩弄後分手吻別　陳飛宇哭哭：還真是個渾蛋

被迪麗熱巴玩弄後分手吻別　陳飛宇哭哭：還真是個渾蛋
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

許光漢「戀愛還是要談」認找對象　和邊佑錫互追IG！曝兩人私下吃飯

許光漢「戀愛還是要談」認找對象　和邊佑錫互追IG！曝兩人私下吃飯

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

看更多

【究竟是什麼車款？】前車車型字母亂拼　後方駕駛讀起來霧煞煞XD

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

張雁名寵妻：清空購物車！　私下偷藏驚喜給老婆「等一天嘸人」糗翻

11分鐘前0

「Jisoo親哥涉拍性愛片」韓媒離奇下架新聞　韓網：背後不單純

20分鐘前10

中職最正MC急性腸胃炎！　艾融心悸痛到哭：目前不太順

28分鐘前76

ØZI放閃辣模女友：是最愛　「一聽瘦子勾二嫂秒變臉」回8字急閃人

1小時前0

Jisoo親姊慘遭波及！「真實長相登熱搜」去年正式宣布出道

1小時前20

GD躺平也能年賺3000萬！南韓首位「無上限黑卡」藝人　驚人身家揭密

1小時前1

娜塔莉波曼驚喜宣布「44歲懷第3胎」　切割劈腿前夫2年：這是生命奇蹟

1小時前11

Energy書偉辣妻快生了！「狀態好到不科學」懷雙寶大肚現形：連呼吸都喘

2小時前45

邵雨薇破尺度解放bra！胸前鈕釦全開…事業線被看光 震撼2.3萬人

2小時前0

臺北音樂不斷電強勢回歸！　評審名單超華麗

讀者迴響

熱門新聞

  1. Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來
    4小時前6423
  2. 台女星瞞10年真相「兒子已30歲」
    7小時前2819
  3. Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光
    4/17 15:13305
  4. 經紀公司找上門！Jisoo大嫂遭家暴逃家　「3頁血淚控訴」完整翻譯
    3小時前225
  5. 羅志祥愛徒爆熱戀吳宗憲「第四個女兒」真實關係全說了
    22小時前10
  6. 王祖賢曬Vlog！溫哥華豪宅曝光
    22小時前61
  7. 桃乃木香奈突現身南機場夜市！
    14小時前2213
  8. 和田彩花結婚了！選台灣登記揭「兩大關鍵」
    5小時前184
  9. 親哥爆涉性侵BJ「拘捕令遭駁回」　Jisoo官方YT現留言怒質問：解釋
    4小時前6
  10. 王彩樺被說變了「臉太僵硬」網認不出
    5小時前147
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合