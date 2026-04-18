女子停車場找路人借錢　身份曝光竟是台正妹女星

記者蔡琛儀／台北報導

張語噥持續推進「愛情斷捨離計劃」，從〈垃圾帶走〉的決絕、〈親近的陌生人〉的冷卻，到〈如果我不知道〉的隱痛，第四波單曲〈餘額不足〉則把視角拉回關係尚未結束、卻逐漸被消耗的狀態，精準描繪「還在愛卻撐不下去」的臨界點。她以藍咖色毛衣入鏡，笑稱「藍咖＝爛咖」。

▲張語噥推出新歌〈餘額不足〉。（圖／索尼提供）

現實中她不太會忘記帶錢包出門，不過因為現在幾乎都是以刷卡和電子支付為主，有時候身碰到只能付現的店家，只好趕快衝去領錢。她以前沒有開車時，偶爾出現悠遊卡沒有加值而「餘額不足」的情況，「現在開車，有的停車場只能現金繳費，有一次去繳費時，翻遍全身完全沒有現金，附近也沒有一家便利商店可以領錢，我就等路人經過，等他走過來，鼓起勇氣跟他開口借現金，用Line Pay還給他。」她也表示現在覺得有需要幫忙時，還是要去求助，問題才能解決。

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〈餘額不足〉由長期合作的創作人森白量身打造，是她少數演唱他人作品的歌曲。張語噥坦言收到Demo當下就決定一定要唱，她在錄音時以細膩情緒詮釋，卻多了一份冷靜自覺，讓整首歌更顯克制而心痛。

▲張語噥以藍咖色毛衣入鏡，笑稱「藍咖＝爛咖」。（圖／索尼提供）

她形容這首歌描寫的是日常中被慢慢磨損的情感，沒有劇烈衝突，也沒有明確結局，直到某一刻才驚覺「愛還在，但已經不夠用了」。這樣的情緒不像爆發，更像長時間堆積後的無聲崩塌，也讓歌曲多了一層貼近現實的共鳴感。