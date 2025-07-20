關穎被爆「掛VIP逛GD展」　傻眼喊冤：可以給我看照片嗎？

記者王靖淳／綜合報導

南韓天王G-Dragon（GD）上週來台連唱3天，沉浸式主題展覽已於17日在台北101開幕，但卻發生周邊商品量不足、多個商品售完等問題，甚至還爆出台北101董事長賈永婕拿VIP帶關穎買周邊的傳聞。為此，關穎今（20）日深夜正面回應了。

▲關穎朝聖GD演唱會。（圖／翻攝自Instagram／kwanterri）

面對被指控「掛VIP逛GD展覽拍照」一事，關穎在看到後澄清自己沒去逛GD展，「到剛剛才知道，我有去這個展覽…連我本人都不知道，好～扯～。相信這幾天人一定爆多，有看到我的可以給我看照片嗎？」她進一步談到自己的暑假生活，表示最近沒安排出國旅行，而是把時間拿來帶孩子、工作、運動以及跑醫院等，同時也透露，這個月唯一的娛樂就是去看了GD的演唱會。

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▲關穎澄清沒去逛GD展。（圖／翻攝自Instagram／kwanterri）

事實上，日前有網友在賈永婕的貼文底下留言聲稱，17日時目睹她和關穎等一些藝人掛著VIP卡逛展覽拍照，還提著滿滿的周邊產品走出來。為此，賈永婕在看到留言之後澄清那是假消息，「是謠言。我完全沒有走進去商店也沒有買任何商品。」還有網友稱有人拍到照片，賈永婕則直言：「不可能，照片在哪裡？」如今關穎也發聲闢謠，再度掀起討論。

▲賈永婕否認有走進任何商店買東西。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生 ）