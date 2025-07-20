小樂洩粗肌開唱寵粉！　秒變「問事大會」溫暖開講

▲小樂舉辦簽唱會。（圖／藝和創藝提供）

記者翁子涵／台北報導

小樂吳思賢19日在松菸舉辦簽名會，簽名超過6個小時，直到誠品打烊仍簽不完，現場熱度爆棚，久違與歌迷面對面，小樂把所有時間都留給現場每一位支持者，不只親筆簽名，還逐一邀請大家上台聊天，從近況關心、感情煩惱到生活疑難雜症都熱情回應，現場氣氛溫馨又歡樂，彷彿變成一場「問事大會」。

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▲▼小樂驚喜演唱多首歌曲。（圖／藝和創藝提供）



除了簽名互動，小樂當晚也驚喜獻唱四首歌曲，帶來新專輯中的〈CHASING DREAMS〉、〈SING WITH ME〉與〈好久不見〉三首首唱新作，展現全新音樂能量。壓軸則是經典代表作〈陪你飛〉，熟悉旋律一下，全場立刻響起千人合唱，氣氛瞬間沸騰，不少歌迷感動落淚，成為當晚最催淚的高光時刻。

近日網路熱議，小樂與王嘉爾的新專輯皆巧遇「半夜提前被上架」的情況，對此小樂大方回應，雖然當下確實有嚇到，但他也笑說：「新歌能提前被歌迷聽到、被討論，對我來說其實是很幸福的事！」接下來小樂將在7月27日將現身台中廣三SOGO，8月2日南下高雄夢時代購物中心與歌迷再相見。

