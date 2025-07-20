「男神陸續翻車」他愛惜羽毛　李敏鎬提醒自己：我也可能出現問題

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男神李敏鎬連續12年獲評為「最受喜愛的南韓男演員」冠軍，人氣持續不墜的他，睽違10年以年度奇幻動作鉅獻《全知讀者視角》重返大銀幕，不僅分享他多年後再度接演電影的原因，更分享如何保持清白形象的秘訣，「我一直提醒自己，我也隨時有可能出現問題」，愛惜羽毛才能在娛樂圈長久。

▲李敏鎬睽違10年回歸大銀幕。（圖／采昌國際多媒體提供）



李敏鎬在《全知讀者視角》當中，每次出場都以強烈氣場與存在感主導整個畫面，這也是他在每場戲中經過深思熟慮的成果：「我一直追求的是，在被賦予的情況下全力以赴去做好每件事，這也是我認為自己和角色『劉眾赫』最相似的價值觀。」然而，他這回在片中精彩演繹小說世界中的主角，不過卻語出驚人表示：「我其實非常討厭那種『我就是主角』的感覺。」

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▲李敏鎬經常演主角，但其實他非常不喜歡「我就是主角」的感覺。（圖／采昌國際多媒體提供）



他揭露原因：「雖然這部電影的風格和我過往的作品截然不同，但另一方面，這個角色又可能會讓很多人覺得『李敏鎬又只演主角了』，或是『他只是想讓自己看起來帥而已』，所以我對此考量了很多。由於角色的故事背景很少，我特別著重如何用演技呈現他的主角氣場。」一席話展現自己成熟穩重的一面。

▲男神陸續翻車，李敏鎬愛惜羽毛，經常提醒自己「我也可能隨時出現問題」。（圖／采昌國際多媒體提供）



不過，演藝圈近期眾多明星因為私生活爭議，讓演藝生涯面臨危機，多年來鮮少有負面新聞的他，也透露自己如何保持清白形象的秘訣：「我一直提醒自己，我也隨時有可能出現問題。」他進一步表示：「這類事件，通常出自個人的情緒或慾望，我會在那樣的時刻思考：『現在有更重要的事物。』像是家人、正在進行的重要企劃，只要能意識到這些，我就會努力控制自己。雖然因為要時時刻刻留意，會覺得自己沒辦法完全『做自己』，但我還是希望在能力範圍之內，能過著健康而穩定的生活。」《全知讀者視角》即將在7月23日晚場起於全台盛大獻映。