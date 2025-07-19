訪問／安達祐實「2度離婚」被問推薦結婚？　理性分析：是個人選擇

記者吳睿慈／台北-東京連線報導

日本女星安達祐實參演的戲劇《老公怎麼還不去死》迎來結局，她接受跨海訪問，聊起對於婚姻的看法，曾擁有2段婚姻的她，理性分析「結婚與否是個人選擇」，也坦言最害怕遇到會精神控制的另一半，會離對方遠遠的。

▲安達祐實靠吃辣舒壓。（圖／Hami Video提供）



安達祐實曾2度結婚、離婚，在劇裡飾演的麻矢是個「外冷內熱」的現代女性，習慣壓抑自我，她認為婚姻對每個人來說都是不同的樣貌，在詮釋角色時，「並沒有特別向身邊的人打聽」，與角色的相同之處，她承認有苦惱時會靠自己解決，通常是自己找方法，並透過吃辣舒壓。

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▲▼安達祐實理性分析對於婚姻的想法。（圖／Hami Video提供）



劇中，她面對家庭與工作兩難的情緒，安達祐實心有戚戚焉：「我自己也感受到家庭與工作的平衡真的很困難，所以像是劇中丈夫對妻子說出那些話的場景，我能理解那樣的情緒。」平時如何兼具家庭與工作，她以自身經驗分享：「我會不斷提醒自己『母親若能保持穩定的情緒，對孩子來說才是最重要的事』，所以我不會強求事事完美。」

而擁有過2段婚姻的她，被問及會推薦婚姻，還是覺得單身也很好？安達祐實理性分析：「不論是選擇結婚或不結婚，我認為都是每個人自由的選擇。」親自向台灣觀眾喊話，推薦戲劇《老公怎麼還不去死》，「雖然有點可怕，也有不少笑點，但希望大家能把它當作娛樂作品，開心地欣賞！」本劇在Hami Video上架播出。