《超偶》女星宣布「通過工地執照甲種檢定」！　親曝下一步動向

記者蔡琛儀／台北報導

《超偶》出身的吳汶芳昨（18日）開唱，為全新專輯《兩個世界》巡演畫下溫暖句點，吳汶芳笑說常覺得自己「對社會沒什麼貢獻」，最近想挑戰不同領域，還去報考了「工地執照」，目前已通過甲種檢定，至於乙種，「還在努力中，因為數學真的太難了！」

▲吳汶芳近日剛通過工地執照甲種檢定。（圖／理響音樂提供）

她昨晚邀請樂團「南西肯恩」主唱南西擔任嘉賓，合唱〈大海〉與〈兩個世界〉，展現「兩個世界」的契合與對比。吳汶芳笑說：「我們從個性、作息到穿著都南轅北轍，剛好呼應這張專輯的概念！」

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演出中，她演唱〈火金姑〉、〈想啊想著你〉等經典與新作，分享〈洗回憶〉靈感來自海洋療癒力，「曾帶失戀的朋友去衝浪，結果大家一起被浪打醒！」也透露因為接觸大海，開始吃素、愛上潛水，盼透過音樂傳遞生活感受。她也翻唱王菲〈半途而廢〉、盧廣仲〈刻在我心底的名字〉，想讓年輕聽眾認識舊時好歌。

▲吳汶芳昨晚開唱。（圖／理響音樂提供）

雖行程滿檔，吳汶芳仍偷閒快閃香港充電，尋找素食茶餐廳解饞，也趁機展開運動計畫，「不會節食，運動是為了吃更多！」演出最後她感性表示，8、9月將有新作釋出，並期待年底能帶著這場演出走向更多城市。