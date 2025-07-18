《宇宙啦啦隊》報名突破千人！　現役啦啦隊員、發片歌手都來了

記者葉文正／台北報導

緯來大型原創實境選秀節目《宇宙啦啦隊》，繼陸續公布評審及主持人後，報名人數飆破千人，目前參賽選手不僅有現役啦啦隊、發片歌手，跨海報名者持續湧入，讓這場啦啦舞台選拔戰全面升級！最後參賽機會「宇宙海選召集日」將於7月19日在台北、7月20日在高雄舉行，特別邀請到曾經也是女團出身的麻由Mayu來擔綱海選主持人。

▲緯來原創《宇宙啦啦隊》今日舉辦開鏡儀式，製作人B2(左)、海選主持人麻由。（圖／緯來提供）

緯來《宇宙啦啦隊》主打結合舞蹈、表演與團隊精神，要培養台灣下一代新偶像，吸引來自各界的超強參賽者，包括現役啦啦隊員、跨海報名的韓國選手、街舞好手，以及許多年僅15、16歲的青少年，每個人都火力全開、渴望在這個宇宙級舞台上一戰成名！

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▲夏子薇也報名參賽。（圖／緯來提供）

最令人注目之一的參賽者，就是發片歌手夏子薇也來爭取加入的機會，以甜美外型與溫柔嗓音發行個人單曲「自由旅行」及首張同名迷你專輯，在演藝圈累積不少粉絲，這次將以參賽者身份重新站上舞台。

▲主持人麻由。（圖／緯來提供）

此外，來自韓國的參賽者也讓人眼睛一亮，包括有一位是當地啦啦隊成員，專程飛來台灣報名，挑戰不同文化的舞台風格。青春戰力方面也相當驚人，15、16歲的參賽者人數眾多，雖然年紀輕，表演卻毫不稚嫩，展現出對舞台的高度企圖心。海選活動也特別邀請到麻由Mayu擔任主持人，一樣經歷過練習生、女團出道的她特別能體會參賽者的心情：「不要緊張，展現出與別人不同的特色，盡全力表現自己就好。」

節目團隊也透露：「這群年輕人真的讓我們看到台灣表演圈的新世代能量。」製作單位強調，《宇宙啦啦隊》不只是比舞，而是一次關於熱情、團隊與夢想的選秀征途，主持人銀赫也特別在海選日前一天捎來影片祝福 (https://reurl.cc/axN1r9)。製作人B2也特別鼓勵所有懷抱夢想的人，無論是職業啦啦隊員、追夢歌手，或是勇敢一圓舞台夢的素人，只要準備好了，海選舞台就是大展身手的好機會。

《宇宙啦啦隊》即將展開海選，報名仍火熱進行中，首波實體活動「宇宙海選召集日」將於7月19日在台北、7月20日在高雄舉行，《宇宙啦啦隊》、緯來體育台及緯來綜合台YouTube頻道也都將全程直播。