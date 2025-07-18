「短劇女神」余茵露肩禮服美炸！　洗刷走紅毯變醜負評…網讚聽勸

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星余茵因演出短劇《好一個乖乖女》爆紅，年初3月出席串流平台舉辦的「螢光之夜」，紅毯妝容、造型被嫌醜，引發短劇演員離不開濾鏡的批評。她相隔4個月再度出席活動，這次再走紅毯，穿搭與美妝都令人眼睛一亮，洗刷醜照滿天飛的負評。

▲余茵憑短劇《好一個乖乖女》爆紅，出席活動走紅毯引被嫌醜。（圖／翻攝自微博）

余茵與柯淳合作短劇《好一個乖乖女》，創下超過20億的播放量，雙雙人氣大漲。她鮮少出席公開活動，3月首度走紅毯，造型被嫌「眉毛消失」、「妝容不適合」，當時被不少媒體拍下狀態不佳的醜照，當時發文回應「承認普通，但會進步」。她這次再戰紅毯，事前上網求問網友「重活一世，我要拿回屬於我的自信」，粉絲也熱情建議上濃妝、衣服不要太緊身等。

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▲余茵第一次走紅毯，造型被嫌眉毛太淡，醜照瘋傳。（圖／翻攝自微博）

而余茵近日出席中央廣播電視總台舉行的「微短劇盛典」，這次身穿平口露肩長禮服，上半身是黑色貼身設計凸顯腰身線條，白色蝴蝶結長裙則修飾嬌小身材。她留著一頭長髮，這次以紅唇深邃濃妝露面，走紅毯展現自信，網友狂讚「這次紅毯超集好看」、「真的是聽勸的寶寶」、「今天真的美炸」、「余茵超級美，一次比一次好，加油」，一口氣洗刷負評。

▲余茵再戰紅毯，這次濃妝紅唇。（圖／翻攝自微博）

▲余茵第二次紅毯戰袍穿長禮服修飾身材，一掃上次負評，網讚聽勸。（圖／翻攝自微博）