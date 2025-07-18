賈永婕被控「拿公關票帶關穎買GD周邊」！嚴肅首反擊：照片在哪裡

記者潘慧中／綜合報導

南韓天王G-DRAGON沉浸式主題展覽《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》17日在台北101開幕，卻發生周邊商品嚴重不足、多個商品售罄等問題，導致董事長賈永婕被出征。面對網友質疑「妳和關穎等藝人掛著VIP卡提滿滿的周邊走出來」一事，她18日正面回應了。

▲賈永婕否認有走進任何商店買東西。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生 ）



有網友在留言區聲稱，有人17日目睹賈永婕和關穎等一些藝人掛著VIP卡逛展覽拍照之外，還提著滿滿的周邊產品走出來。賈永婕看到後澄清那是假消息，「是謠言。我完全沒有走進去商店也沒有買任何商品。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼賈永婕因GD展覽引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生 ）



發現網友繼續稱有人拍到照片時，賈永婕則直言：「不可能，照片在哪裡？」看到有人繼續留言罵「姐妹淘拍拍拍、姐妹淘買買買、公關票網紅網美特權勢大，把消費者當賤民」時，她則堅稱這是錯誤的訊息！

▲▼賈永婕回應網友質疑。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生 ）



關於佈置也引起不少GD粉絲不滿一事，賈永婕解釋「所有佈置都是經過官方審核的」，未來若須改變，主辦也必須先跟韓方溝通，唯一確定的是她會努力改進。