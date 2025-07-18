正式預告「完全零台詞」超震撼！林依晨四度合作張孝全…首演夫妻

記者黃庠棻／台北報導

國際知名紀錄片導演沈可尚首度跨足劇情長片，推出全新力作《深度安靜》（DEEP QUIET ROOM），集結張孝全、林依晨與金士傑領銜主演，今（18）日釋出超前導預告。





▲《深度安靜》由林依晨、張孝全主演。（圖／風起娛樂提供）

電影深入探討現代家庭與親密關係中潛藏的情感壓力與心理矛盾，隨著預告畫面曝光，三位主角複雜的內心衝突逐步浮現，情緒張力直逼觀眾心靈。張孝全與林依晨第四度合作、首度飾演夫妻，與金士傑對戲火花十足。

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▲《深度安靜》由林依晨、張孝全主演。（圖／風起娛樂提供）

電影由義大利、波蘭、紐西蘭國際團隊與台灣金獎製作班底聯手打造，視聽風格獨具，融合沈可尚以紀錄片見長的細膩視角與影像美學，引發影迷高度關注。《深度安靜》同時公布將於10月3日全台上映，備受各界期待。



《深度安靜》故事描述諭明（張孝全飾）與依庭（林依晨飾）在大學圖書館的「Deep Quiet Room」相識，兩人相愛並走入婚姻，原以為生活將平穩展開，卻在依庭懷孕後，過往的壓力與家庭陰影逐漸浮現，連帶改變了兩人的關係。

▲《深度安靜》由林依晨、張孝全主演。（圖／風起娛樂提供）

行動不便的岳父（金士傑飾）搬入同住，諭明努力維繫這個家，過著陌生客套的窒息生活。始終無法猜透依庭內心的諭明，直到他讀到依庭正在編輯的書，才驚覺她所承受的，遠超過自己所理解的一切。



超前導預告以張孝全與林依晨在大學圖書館的「Deep Quiet Room」開場，明亮靜謐的畫面營造出初見時的清新氛圍，卻在畫面一轉之際急遽變調。林依晨、張孝全與金士傑輪番出現於各自孤立的場景中，短短19秒預告，無一句對白，卻張力十足，情緒與壓力在凝視與沉默中蔓延。

▲《深度安靜》由林依晨、張孝全主演。（圖／風起娛樂提供）

三人眼神間的壓抑與不安，彷彿各自深藏著無法言說的「祕密」。最後一幕以胎動心跳聲作結，留下強烈懸念，引爆觀眾對劇情的想像與期待。張孝全、林依晨與金士傑首度於大銀幕同台飆戲，預告一釋出即掀起討論熱潮。

張孝全飾演外表堅毅、內心糾結的丈夫，他坦言「這個角色不斷地在堆疊某種壓抑，好在拍攝時間充裕，讓我有機會更深入貼近他的狀態。」林依晨挑戰詮釋深陷心理困境的妻子，在壓抑與崩潰之間遊走，演出令人屏息「一開始其實有點抗拒又害怕這個角色，但又覺得非接不可，我相信即使是少數人的故事，都需要有人替她們發聲。」

▲《深度安靜》由林依晨、張孝全主演。（圖／風起娛樂提供）

甫獲臺北戲劇獎最佳男演員的金士傑飾演一位內心深藏不露的老父親，以其一貫深沉的氣場成為劇情關鍵，他形容劇本「像藏著一顆不知何時爆炸的炸彈」，每句對白都暗藏力量。三位演員細膩演繹角色的深層情感，為電影注入極高的演技含金量，使《深度安靜》備受矚目，勢必成為今年最受關注的話題電影之一。



沈可尚導演曾以短片入圍坎城影展、柏林影展，並獲得金馬獎肯定，更有多部紀錄片作品，榮獲各大影展獎項，以富有韻味的鏡頭紀錄人與人之間細膩的情感流動。《深度安靜》作為沈可尚的首部電影長片，令影迷引頸企盼。

▲金士傑在《深度安靜》飾演張孝全的父親。（圖／風起娛樂提供）



《深度安靜》由風起娛樂有限公司、氧氣電影有限公司出品，鳴花電影有限公司、七日印象電影有限公司、前景娛樂有限公司、三皇生物科技股份有限公司、CITRULLO INTERNATIONAL共同出品，華映娛樂發行，瞿友寧、黃茂昌共同監製，沈可尚執導，卡司集結張孝全、林依晨、金士傑領銜主演，馬志翔、丁寧、陳季霞、蔡亘晏、馬伯亞聯合演出。《深度安靜》將於10月3日全台上映。

▲《深度安靜》由林依晨、張孝全主演。（圖／風起娛樂提供）