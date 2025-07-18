44歲孫淑媚被網讚「台版Jennie」！　釣出本尊回應了

記者黃皓瑋／綜合報導

44歲的金曲歌后孫淑媚，近期主演影集《拜六禮拜》掀起話題，許多網友紛紛表示，覺得她酷似南韓天團BLACKPINK的成員Jennie，封她為「台版Jennie」。熱烈的討論也釣出孫淑媚本人回應，對於網友們的讚賞直呼：「今天夢裡也會笑了。」

▲孫淑媚（左）被許多網友認為外貌酷似Jennie。（圖／翻攝自Facebook／孫淑媚、IG／jennierubyjane）



近日孫淑媚與Jennie的相似度在網路上引發討論，許多網友直呼：「真的超像」、「我回不去了」、「《拜六禮拜》她出場的那一幕超級像」、「已經半年都無法分辨她們」。有些網友則表示她與大陸女星張靚穎、南韓女星蔡秀彬等人也有幾分相像。對此孫淑媚昨（17日）也幽默回應：「台版Lisa、Rosé、Jisoo麻煩出列～我們這團『Black Out』準備出道，跨年晚會走一波。」

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▲孫淑媚。（圖／翻攝自Threads／shumaysun）

之後孫淑媚也在Threads發文，分享自己曾在獨旅時，遇到一名突然衝到她面前的陌生男子：「（他）用那種驚悚片裡，配低音配樂的詭異微笑，定格了幾秒，然後說了句『Hi』。」受到驚嚇的她，則本能地以兇狠眼神朝男子大吼：「幹啥米餒你！！」對方也因此被她嚇跑。她坦言如今回想起來，才意識到對方可能在搭訕她，讓她不禁笑稱：「原來我真的是憑實力單身的。」