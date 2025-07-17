GD展覽之亂！工作人員緊急開會　「周邊全改預購」粉絲排隊熱爆

記者吳睿慈、劉宜庭／台北報導

南韓天王G-DRAGON沉浸式主題展覽《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》於今日（17日）開幕，卻因周邊商品嚴重不足，開展首日就多個商品售罄，最終改成全預購的方式，《ETtoday》直擊排隊人龍，直到深夜還有人在室外，且現場工作人員一問三不知，還聚在一起出現緊急開會的狀況，現場混亂。

▲▼G-DRAGON展覽首日於17日開始。（圖／記者周宸亘攝）



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G-DRAGON人氣紅不讓，連帶展覽門票完售，周邊商品全被搶光，17日開展首日就已經有商品售罄，承辦單位承認貨量不足，「本次因為颱風的因素，周邊到貨量不足，目前韓國主辦方正在討論替代方案。」

▲GD展覽周邊商品已經賣光全改成預購。（圖／記者劉宜庭攝）



由於周邊商品早已完售，因此現場在一陣討論後，決定全都改成「預購」方案。《ETtoday》實際直擊排隊人龍，一名粉絲晚間6點開始排隊，約莫10點才會排到結帳櫃檯，消費者在購買完選擇的商品後，填寫姓名、電話、地址，才算購買完成，只是何時會拿到商品？粉絲無奈表示：「工作人員說『不知道』。」

▲▼粉絲深夜排隊熱爆。（圖／記者劉宜庭攝）



不僅如此，現場出現一個尷尬狀況，由於展覽區域最後場次時間為晚上8點到9點，現場有工作人員提醒，若粉絲人還在周邊商品區排隊購買，就得先上去看展，9點看完後再下到1樓「重新排隊」，使得歌迷滿頭霧水，排到一半還被通知先去看展。

▲《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》周邊商品現場沒貨了。（圖／記者劉宜庭攝）

《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》開展首日便面臨極大挑戰，網路負面評論不斷，甚至出動警察到場維持秩序，展覽預計展至8月11日近1個月的時間，主辦單位勢必得找出解決辦法，讓展覽回歸原本聚焦於藝術與創作的初衷。