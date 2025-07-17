宋米秦飛義大利慶結婚10週年　尪搞不清紀念日她無奈：算了不計較

記者王靖淳／綜合報導

女星宋米秦2015年宣布和陳鎧文結婚，今年迎來結婚十週年的她，最近開心透過社群分享夫妻倆終於實現多年來未完成的義大利旅行夢，同時也透露老公分不清紀念日，「不過我也就算了…. （不計較這個）。」

▲宋米秦慶祝結婚十週年。（圖／翻攝自Instagram／song_miqin）

宋米秦坦言，其實早在她懷孕前就已買好機票，原打算給老公一個驚喜，沒想到卻意外得知懷孕消息，為了寶寶的健康安全，當年只好忍痛取消原定行程。今年適逢結婚10週年，宋米秦終於圓夢到訪義大利，她笑說雖然旅行原是家人旅遊的安排，「也就是說順便慶祝我們結婚的10年歲月吧。」

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▲宋米秦會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／song_miqin）

宋米秦也透露老公對紀念日的獨特邏輯讓她哭笑不得，「這位先生說我們辦兩次婚禮，還有登記結婚時間不一樣，算了，不知道哪一天，你們這理由覺得可以嗎？」但她也大器地表示：「不過我也就算了….（不計較這個）。」談到夫妻倆共同走過的第一個十年，她感性寫下「我們都辛苦了」，並展望未來的第二個十年，對彼此的關係與人生表達期待。