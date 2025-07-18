夯曲製造機來了！《福音戰士》高橋洋子9月開唱　VIVIZ接力11月登台

記者吳睿慈／綜合報導

2025年秋季，台北將迎來兩場音樂盛事，無論是動漫迷還是K-POP粉絲都能一次滿足！為紀念日本經典動畫《新世紀福音戰士》邁入30週年，原唱高橋洋子宣布將於9月21日舉辦《EVA30週年紀念 高橋洋子 台北演唱會》，地點選在台北Clapper Studio，帶來多首代表作品，與粉絲一同回顧福音戰士三十年來的音樂旅程。緊接著，韓流女團VIVIZ也將於11月2日，在TICC台北國際會議中心舉辦《2025 VIVIZ WORLD TOUR [NEW LEGACY] in TAIPEI》，作為第二次世界巡演的重要一站，承諾帶來最華麗的全新舞台與超強歌單，勢必掀起粉絲熱潮。

▲《福音戰士》高橋洋子9月來台開唱。（圖／梵思娛樂提供）



高橋洋子自《新世紀福音戰士》播出以來，憑〈殘酷天使的行動綱領〉、〈魂之輪迴〉等經典曲目在全球動漫樂迷心中建立不可動搖地位。日前她受邀登上法國「Japan Expo」30週年舞台，更驚喜演唱全英文單曲〈what if?〉及招牌代表作，引爆全場歡呼。2023年她曾在東京舉辦主題演唱會「月十夜」，2025年首度在台舉辦個人專場，讓人期待她將帶來怎樣的驚喜演出。

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演唱會門票將於7月19日上午11點起透過KKTIX及全台全家便利商店FamiPort開賣，分為VIP票3200元與一般票2200元。VIP票享有優先入場、限量T-shirt、高橋洋子親筆簽名明信片及每五人一組的合照活動。

▲VIVIZ於11月再度登台。（圖／星樂全球娛樂提供）



而另一邊，VIVIZ成員銀河、信飛與嚴智也將帶著新專輯《A Montage of ( )》與首波主打〈La La Love Me〉來到台北舞台，延續首爾、東京、大阪、香港等地的火熱氣氛。VIVIZ此次巡演不僅有全體合體表演，也預計帶來成員個人SOLO舞台，展現她們多樣面貌與實力。親民可愛又充滿魅力的三人，深受粉絲喜愛，演出尚未登場便已讓Na.V熱血沸騰。

《2025 VIVIZ WORLD TOUR [NEW LEGACY] in TAIPEI》將於7月19日中午12點正式開賣，票價分為A區5800元、B區4800元、C區3800元、D區2800元及愛心席2900元，全區實名制。凡於8月9日23點59分前完成購票且未退票者，可獲得小卡與海報，還可依票區加價購買限量粉絲福利，包括親簽拍立得、簽名海報、簽名小卡、彩排入場及歡送資格，數量有限，售完為止。更多詳情請上星樂全球娛樂官方粉絲團查詢。