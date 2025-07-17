大嘴巴pk元衛覺醒！懷秋《角頭》出獄槓警察是元介　衝突主因是她

記者黃庠棻／台北報導

暑假強檔電影《角頭－鬥陣欸》繼《角頭－大橋頭》2.2億票房佳績後，再次集結全明星卡司，預計掀起新一波「角頭」熱潮，即將在8月21日全台上映。今（17）日監製張文旗、出品張芷萱、導演姜瑞智率領主演高捷、王識賢、黃騰浩、張懷秋、黃鐙輝、是元介、李銘忠出席主預告發佈記者會。

▲《角頭-鬥陣欸》舉辦主預告發佈記者會。（圖／記者周宸亘攝）

高捷、王識賢、黃騰浩、張懷秋、黃鐙輝、是元介、李銘忠今（17）日穿著《角頭－鬥陣欸》黑色T恤現身主預告發佈記者會，北館老大「貴董」高捷被問到是否有票房壓力，他笑說「當然希望能夠在一個禮拜內破億，期待上映那一天，老話一句『再接再厲，再創高峰』。」

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▲《角頭-鬥陣欸》舉辦主預告發佈記者會。（圖／記者周宸亘攝）

日前，《角頭－鬥陣欸》釋出最新預告，最受矚目的便是「蠍子哥」張懷秋，他因為先前的大橋頭事件入獄服刑，後來被黃騰浩飾演的阿標保出獄，兩人建立了微妙的同盟。懷秋在訪問中笑說「這次蠍子在心態上有不一樣，在獄中連大橋頭的兄弟都沒有來關心，因此蠍子有被冷落的情緒」。

▲張懷秋出席《角頭-鬥陣欸》主預告發佈記者會。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，懷秋在《角頭－鬥陣欸》與最新加入的警察「小蔡」（是元介飾）有許多感情糾葛，兩人為了林真亦飾演的曉波針鋒相對。對此，是元介直呼「壓力很大都是因為懷秋，戲裡真的很恨這個人，很想抓到蠍子」，談到兩人在片中的關係，雙方相識一笑說道「算是表哥表弟」，讓全場都相當驚喜。

▲是元介出席《角頭-鬥陣欸》主預告發佈記者會。（圖／記者周宸亘攝）

此外，《角頭－鬥陣欸》在拍照橋段邀請黃騰浩、張懷秋、是元介一同合照，三人帥氣的模樣被笑說是「角頭男團」，尤其張懷秋是團體大嘴巴出身，而是元介則是以雙人團體元衛覺醒出道，雖然片中三人互相是敵人、朋友，但在拍照環節時，張懷秋、是元介紛紛獻吻黃騰浩，場面相當可愛。

▲《角頭-鬥陣欸》主演黃騰浩、張懷秋、是元介。（圖／記者周宸亘攝）