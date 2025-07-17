《全明星》晏柔中孕肚緊繃「隨時要生」　緊張：每天都是挑戰

記者王靖淳／綜合報導

《全明星運動會》女星晏柔中2023年認愛同門師弟楊孟霖，同年8月生下兒子「小楊桃」，並在今年2月驚喜宣布懷二寶，同時也在事後透露二寶同樣是男生。目前進入孕晚期的她，最近在社群發文分享近況，同時也坦言：「每天都是挑戰，有種隨時都要生的危機感。」

▲晏柔中進入懷孕晚期。（圖／翻攝自Instagram／crystalyen418）

目前進入懷孕晚期的晏柔中坦言，這次懷孕過程與第一胎大不相同，不但腹部比先前更大、更繃，加上還需照顧年幼的大寶，讓她直呼「每天都是挑戰」，甚至有種「隨時都要生」的危機感。她也不忘感謝近期陪伴孩子的各路好友們，尤其是大寶最愛的哥哥們，笑說：「希望接下來他也能成為葡萄的好哥哥。」

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晏柔中分享，楊桃目前還未滿兩歲，正值活潑好動、表情多變的皮蛋期，一天到晚嘰哩呱啦講不停，最愛跳舞和拍照，讓她忍不住感性表示「看來是像到我」。原本夫妻倆計劃帶他來一趟「專屬的獨生子旅行」，卻因她的孕期週數已高，加上肚子太大，遭醫生建議不得離開台北。儘管旅行取消，她仍溫柔承諾：「沒關係，爸爸媽媽每天都陪著你。」

▲晏柔中分享孕晚期心情。（圖／翻攝自Instagram／crystalyen418）

面對二寶即將報到，晏柔中坦言心情非常緊張，尤其常聽聞第二胎會提早報到，讓她忍不住在文末向網友們發問：「好緊張喔，第二胎都說會提前，到底會是倒數幾天呢？有二胎媽咪解答自己是幾週生的嗎？」