女星陷合約糾紛慘失千萬！　消失歌壇5年「近況曝光」

▲喬幼和兒子合唱新曲〈咱來合唱一首歌〉。（圖／喬幼提供）



記者翁子涵／台北報導

台語歌壇「芒果公主」喬幼因和前東家陷官司糾紛損失千萬、消失歌壇5年，近日迎來雙喜臨門、心隨境轉，先與前東家官司圓滿落幕，也推出和兒子恩睿首度合唱的溫暖新曲〈咱來合唱一首歌〉，說起這幾年來的時間，喬幼選擇低調調整狀態，如今終於整理好步伐，得以全新面貌返回舞台，可說是撥得雲開見月明，她開心表示：「人生就是這樣，過去的都留給昨天，今天開始，我要為自己和兒子創造全新的舞台！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼喬幼的兒子遺傳她的好歌喉。（圖／喬幼提供）



喬幼和20歲兒子恩睿合唱〈咱來合唱一首歌〉一釋出就讓人驚呼連連，兒子從小就耳濡目染，隨母親四處征戰舞台，三歲時說話還不輪轉，卻已能完整唱出〈我問天〉，讓觀者都嘖嘖稱奇：「這根本是天生的藝人！」喬幼也笑說：「他話都還說不清楚，但歌詞一個字都沒錯，還唱得很有感情，我當時就想，這孩子有演藝DNA！」

這首男女對唱作品由金牌作詞人武雄量身打造，靈感來自1970年代蔡咪咪的〈媽媽送我一個吉他〉，如今角色翻轉，成了喬幼送給兒子的出道祝福，不只送他一把吉他，更送上人生第一首歌。如今的恩睿已是音樂系學生，主修吉他，還能玩爵士鼓、貝斯、創作歌曲，這首歌是母子默契的見證，也是媽媽交棒的溫暖儀式，「以後你不用再哭著說想上台，這個舞台已經是你創造的，而我，會在台下驕傲地看著。」

