佳娜「一直開冷氣」祖雄驚收1萬6電費帳單！起爭執：她完全沒數字概念

記者潘慧中／綜合報導

馬來西亞男星祖雄2023年與烏克蘭女星佳娜完成人生大事，但最近談及婚後生活時，他坦言雙方財務觀念的落差是平常吵架的主因，更關鍵的是，老婆根本「不想要討論」。

▲祖雄掌控家中的花費支出。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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祖雄上《11點熱吵店》透露自從有了小孩後，奶粉、尿布和副食品等所有支出都由他掌控，而和佳娜最近一次吵架是為了電費，「我突然收到電費1萬6，很誇張！1萬6我要省多少尿布錢奶粉錢？！」

▲祖雄收到電費帳單嚇到。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



由於佳娜在家時間比較長，祖雄就想搞懂用電情形，聽到老婆說因為家裡很熱，他只好上網搜尋能開冷氣又省電的秘訣，但老婆完全不想嘗試，「她完全沒有數字概念。」

▲▼佳娜回應祖雄的控訴。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



對此，佳娜無奈表示：「真的太熱了，怎麼辦？你不開冷氣嗎？而且我們有小孩。」關於祖雄的花錢方式，她則覺得很誇張，比方說買尿布時，看到有品牌主打寶寶皮膚不容易過敏，就算一片15塊她也會買，但老公就會買一片5塊的那種。