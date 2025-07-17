八點檔女星「快炒店辦婚宴」！只有9人見證　尪1舉動被閨蜜偷抱怨

▲王樂妍昨舉行婚宴，昔日舞台劇《男言之隱》班底到場獻上祝福。（翻攝臉書）



圖文／鏡週刊

女星王樂妍本月8日在自己39歲生日當天，與交往1年的科技新貴徐孟韜登記結婚，正式升格人妻，昨晚（15日）他倆身穿中式婚服舉辦小型婚宴，一起演出舞台劇《男言之隱》的戰友包括結温貞菱、邱勝翊等人都一起見證幸福時刻。

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▲王樂妍婚宴，好友邱勝翊還請攝影師拍照記錄。（翻攝臉書）



其實王樂妍和另一半原本沒有要辦婚宴，但《男言之隱》的好友們一時興起要把每月的聚會擴大成小型婚宴，於是温貞菱和芷芸積極為她張羅中式婚服，有別於登記當天的白紗禮服，還立刻找到場地，邱勝翊請攝影師拍照留影，一票不到10人就在快炒店的包廂辦了可愛又接地氣的婚宴。王樂妍說：「《男言之隱》已經演完一年了，但我們每個月都會聚會，感情一直都很好。有趣的是，原本劇組好友講好要分攤費用，結果他老公偷偷先去餐廳付錢，一度還讓温貞菱抱怨不已。

▲王樂妍和圈外人老公徐孟韜穿中式婚服十分典雅別緻。（翻攝臉書）



▲王樂妍在快炒店拍中式婚照。（本人提供）



王樂妍日前在生日當天登記結婚，她和另一半很有話聊，認識好幾年，相戀一年就閃婚，王樂妍的老公雖然小她6歲，但十分照顧她，讓她很有家的感覺，在新竹工作，被問到婚後生活？她說：「他會每天新竹台北通勤，我有跟他說累了就住新竹沒關係。」但老公仍堅持每天回家相聚。被問到接下來是否有「做人」計畫？王樂妍和老公有共識先享受兩人世界，畢竟兩人才相戀一年，至於長輩會否催生？她開心笑說：「婆婆很開明，覺得未來日子是我們兩個要過，要我們自己決定就好！」



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