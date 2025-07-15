演藝圈好消息加1！ 金鐘得主張啟樂宣佈「中了」

記者葉文正／台北報導

2024年憑主持中央廣播電台節目「台味超有港」奪下廣播金鐘獎「生活風格節目獎」的張啓樂，傍晚在社群平台上，宣佈「我快要當爸爸了！」港星張啟樂近日在社群平台上公開喜訊，宣布即將升格為人父，並分享即將迎來「台港寶寶」的心路歷程。

▲張啟樂(左二)時常上節目。（圖／張啟樂提供）

張啟樂透露，幾個月前便已得知消息，但為求謹慎，他選擇等到各項產檢報告結果都顯示正常後，才正式向大眾宣布喜訊。

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▲張啟樂宣布妻子懷孕好消息。（圖／張啟樂提供）

張啟樂表示，他與太太還未展開備孕計畫，就驚喜驗出懷孕，在貼文中不忘幽默自嘲，表示自己緊張到連超音波照片都拿反，也坦言身為準爸爸仍有不少不安：「坦白說，有期待也有不安，畢竟養育一個孩子，不只是責任，更是一場修行。但我也相信，新生命的到來，是上天精心的安排。」

▲張啟樂妻子已領取媽媽手冊。（圖／張啟樂提供）

張啟樂也提到，身為移居台灣五年多的香港人，希望能以實際行動回饋這片土地，藉由寶寶的誕生，替台灣低迷的生育率貢獻一點力量。

張啟樂更開心表示，雖然從未在香港有過陪同產檢的經驗，但是在台灣陪太太一起經歷多次的產檢，讓他感覺台灣的醫療品質真的很好又有效率。婦產科醫師每次檢查都非常仔細，健保價格又便宜，診所的環境舒適，和香港看診的擁擠和壓力的環境有很大的不同。

成為準爸爸的張啟樂更立志「要更加努力賺錢錢」，並表示歡迎各方工作機會或合作邀約。