Energy新專輯太驚喜！　「成員五行小卡」曝光...帥到沒天理

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy自回歸後氣勢如虹，今年再度帶來全新專輯《ALL IN》，寓意蹲得越低、跳得越高，代表五人團結全力以赴，也象徵Energy再次站上巔峰的決心。專輯收錄快歌、抒情兼具的多首佳作，不只洗腦單曲〈馬上去〉、〈High 5〉橫掃即時榜和週榜冠軍，更有阿弟創作的〈星期天的晚安〉、與蕭秉治和葛大為攜手打造的〈多個朋友〉、和玖壹壹合作〈微笑先生〉等。

▲Energy推出全新專輯《ALL IN》。（圖／相信音樂提供）

實體限定專輯除了歌曲與歌詞本，更附贈由ChatGPT構思的「能量五行鑽卡」，將五位成員對應五行屬性，牛奶為金、書偉為木、Toro為水、阿弟為火、坤達為土，象徵五人缺一不可的團魂。Energy也在專輯中寫下一封給歌迷的信，感謝大家23年來始終如一的支持，讓他們得以再次成為Energy。

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成軍日當天，五人開了1.5小時的直播與粉絲互動，直播途中Toro邀請路人粉絲即席入鏡，打造「五邊加一邊」的六邊形概念，直播最後，團長牛奶準備23歲生日蛋糕，五人輪流許願，回顧17年未合體的歷程與此刻再聚的珍貴。坤達盼9月演唱會成功，書偉承諾會端出粉絲想聽的經典曲目，Toro更感性喊話：「沒有你們，我們不可能回來。」阿弟則說這次聚首是無比珍惜的緣分，團員與歌迷一同吹熄蛋糕上的蠟燭，象徵Energy再次啟動、邁向新旅程。

Energy《ALL IN》專輯數位與實體同步發行，9 月6、7日將登上高雄巨蛋舉辦「ALL IN全面進擊」演唱會，7月20日下午五點，他們更將於高雄流行音樂中心舉辦感謝簽唱會，持專輯與演唱會門票即可現場領取號碼牌，與五位成員近距離互動簽名，演唱會門票洽拓元。

▼Energy推出由ChatGPT構思的「能量五行鑽卡」，將五位成員對應五行屬性。（圖／相信音樂提供）