劉芒翻車為何還有廠商敢合作？　作家點破關鍵「大家不是健忘」

記者劉宛欣／綜合報導

曾因「拜月老」系列影片爆紅的YouTuber劉芒，2023年遭多名攝影師與合作廠商指控工作態度惡劣、過度要求修圖，形象翻車導致人氣大跌，之後悄悄結婚並淡出螢光幕。如今，她以聯名服飾再度復出，引發社群平台熱議，也讓過去那些塵封的爭議再度浮上檯面。

▲劉芒與品牌推出聯名商品。（圖／翻攝自劉芒IG）

對於劉芒爭議後依然接下業配、與品牌合作推出產品，專欄作家「冒牌生」13日在臉書發文一語道破網路現象的本質。他指出：「問題不在劉芒，而在我們想要什麼樣的網紅文化？」更直言，網友常問「台灣人是不是很健忘」，但事實是「大家只是很忙，不是忙著罵人，就是忙著滑別人的濾鏡人生」。

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▲冒牌生發文分析劉芒爭議。（圖／翻攝自劉芒IG）

冒牌生分析，現今的網路生態並非道德法庭，而是靠演算法與聲量堆疊起來的市場。在這個市場中，「誰話題高，誰就值錢」，就算是「被罵紅」也能成為商業價值的一種形式。他指出，品牌端其實很清楚這些操作，他們懂得什麼叫「試水溫」，先推出聯名，若風向不對，隨時能下架品牌名繼續銷售，「不過就是一筆預算，賭一波聲量」。

最後冒牌生更拋出一句思考：「我們該問的不是『劉芒為什麼還能接業配』，而是我們到底想追求什麼樣的網紅文化？」如果大眾期待的是一位謙虛、敬業、真誠的創作者，那就該把注意力與資源投給那些真正值得支持的人，而不是繼續將流量送給「最擅長操作情緒的那一群」。他提醒，網路不是沒有記憶，但它沒有耐性，人設會崩，也會翻，真正決定誰留在舞台上的，其實是觀眾自己。