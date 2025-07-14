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《逆愛》停播之亂！柴雞蛋首發聲「大家不要慌」…全陸網哭求1事

記者陳芊秀／綜合報導

BL陸劇《逆愛》昨日（13）晚間無預警宣布停播，引發追劇粉絲震驚議論，該劇製作人兼原著作者柴雞蛋14日緊急發文回應：「請大家不要慌！」

▲▼《逆愛》突停播柴雞蛋首發聲：大家不要慌！（圖／翻攝自微博）

▲▼《逆愛》停播通知，未提及何時復播。（圖／翻攝自臉書）

▲《逆愛》昨日晚間無預警宣布停播，震驚大批腐劇粉絲！（圖／翻攝自微博）

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柴雞蛋表示，《逆愛》目前停播僅是正常的內容調整，十一、十二集正在進行重新復盤，目的是將內容呈現做到最好。她強調，由於調整涉及翻譯和配音工作，強調寫道：「我們已經在趕工了，給我點時間好嗎？」

同時柴雞蛋呼籲大家不要攻擊演員及主創團隊，並表示官方本周內肯定會公佈明確的復播時間，希望粉絲不要輕信小道消息，一切以官方口徑為準。

柴雞蛋最新發文火速衝上微博熱搜第一，貼文湧入超過3萬則留言，且眾多網友哭求「不許刪親密戲」、「別刪那些戲分」、「不要刪減好嗎」、「下週更新4集好嗎」，表達對劇集的關心。

▲▼《逆愛》突停播柴雞蛋首發聲：大家不要慌！（圖／翻攝自微博）

▲柴雞蛋首發聲：「大家不要慌！」（圖／翻攝自微博）


【柴雞蛋發文】

請大家不要慌！只是正常的內容調整，因為之前的剪輯受到爭議，所以十一，十二集在做重新的覆盤，會把內容呈現做到最好。因為內容調整涉及到翻譯和配音工作，需要給我們點時間！我們已經在趕工了，給我點時間好嗎？大家不要攻擊無辜演員和主創，官方本周內肯定會給大家明確的覆播時間，請大家不要輕信小道消息，一切以官方口徑為準。

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逆愛柴雞蛋

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