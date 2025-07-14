女演員遭性侵！大內彩加官司打2年…演出前接通知「打工遭開除」

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星大內彩加是劇場演員，2022年公開控訴遭所屬劇團「DULL-COLORED POP」團長谷賢一性騷擾，被長期摸臀、摸胸更被強迫發生關係等，因此罹患適應障礙、創傷後壓力症候群（PTSD）。她勇敢站出來發聲並提告，經過2年訴訟，最後接受法院建議和解，而重返舞台演出的她，近日突然發文「我被開除了」。

▲劇場女演員遭性侵！大內彩加公開提告官司打2年，近日透露打工遭開除。（圖／翻攝自X）

據日媒《日刊體育報》報導，大內彩加於9日至13日在東京下北澤的小劇場B1出演舞台劇，近日在社群網站X發文：「這件事很有意思所以我要說，最後一場演出前突然被打工的地方解雇了。現在，我從打工的演員變成了專業演員。」並表示「目前正在積極尋找工作」。

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大內彩加進一步寫道：「看看我發文的時間，發文時間是下午3點5分，而演出是下午4點開始。也就是在演出開始前1小時，我被工作了5年的打工地方解雇了。」而她忍不住自嘲：「真的是什麼嘛，太有趣了吧。」

▲大內彩加演出前發文，錯愕透露打工被開除。（圖／翻攝自X）

而大內彩加在2022年11月以實名告發劇作家谷賢一性侵，並且正式向法院提告，要求對方賠償550萬日幣（約台幣109萬元），訴訟長達2年，直到去年11月，公開發長文透露官司結束的消息。她表示，案件的結果是法院決定和解內容的「裁定和解」，雖然原本希望能獲得判決結果，但考量到對方可能會上訴，或反過來以名譽毀損等理由提告，最後接受了和解的建議。

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