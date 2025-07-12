賈靜雯「疑拿GD公關票被罵爆」首回應！淚眼求粉絲息怒：我花錢進場的

記者潘慧中／綜合報導

賈靜雯11日因被懷疑似乎是拿G-dragon（GD）的公關票進場，加上貼文裡的「瞬間圈粉」4個字，讓不少喜歡GD多年的粉絲感到不滿。對此，她12日早上附上雙手合十的表情符號表示：「可愛的粉絲們請息怒…。」

▲賈靜雯回應謾罵聲浪。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）



賈靜雯在Instagram限時動態表示，「我是抱著朝聖的心，為舞台上綻放光彩的藝人而去」，她很榮幸可以在現場欣賞到GD那麼可愛又迷人的表演，「感受到現場熱情活力的氣氛，讓我沈浸其中…。」

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▲▼賈靜雯被罵爆後澄清是自行花錢買票進場的。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）



最後，賈靜雯附上一個淚眼的表情符號澄清，「我是花錢買票進場的」，希望能安撫部分GD粉絲的不滿情緒。

▲賈靜雯和張心妍一起去看演唱會。（圖／翻攝自Instagram／ann041899）



事實上，賈靜雯11日是在社群網站發文tag演員張心妍，謝謝對方「讓我感受這場演唱會的魅力」，門票疑似是透過對方購入的，「GD太可愛了，瞬間圈粉」，未料頓時引發部分GD粉絲的不滿。

賈靜雯IG全文：

可愛的粉絲們請息怒..

我是抱著朝聖的心，

為舞台上綻放光彩的藝人而去

很榮幸可以在現場看見這麼可愛又迷人的表演

感受到現場熱情活力的氣氛，讓我沈浸其中⋯

我是花錢買票進場的