《悲慘世界》前進高雄！台觀眾「起立鼓掌10mins」捍衛自由超有感

記者黃庠棻／台北報導

歷經40年全球巡演足跡遍布超過15個地區，累積超過1.3億人次觀賞的經典音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會，繼台北國家戲劇院30場場場爆滿、好評如潮後，首度降臨南台灣，並於昨（10）日盛大於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院開演。

▲經典音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會前進高雄演出。（圖／寬宏藝術提供）

此劇改編自文豪雨果經典小說，全球累積1.3億觀眾觀看，此次世界巡迴版更是由音樂劇金牌製作人卡麥隆麥金塔許（Cameron Mackintosh）攜手尼克葛瑞斯經紀製作公司（Nick Grace Management）打造全新2022年倫敦西區演出的升級2.0版，完美融合氣勢磅礡的現場演奏、精緻的場景、炫目的燈光效果、細膩的層層細節與劇情，重現19世紀人民為了自由、愛與尊嚴的奮鬥血淚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲經典音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會前進高雄演出。（圖／寬宏藝術提供）

而今（11）日特別舉辦彩排記者會，現場由飾演芳婷的夏娜休伊特（Channah Hewirr）獻唱兩首經典曲目〈I dreamed a dream〉及〈One day more〉，以豐沛的情緒與嘹亮的歌聲，帶來震撼人心的感動。

▲經典音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會前進高雄演出。（圖／寬宏藝術提供）

為完美重現這部史詩級鉅作，《悲慘世界》40週年音樂會特別集結來自英國西區的黃金卡司與幕後團隊，以氣勢磅礡的現場演奏、精緻的場景、炫目的燈光效果、細膩的層層細節與劇情，打造宛如穿越時空到19世紀法國革命洪流中。

▲經典音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會前進高雄演出。（圖／寬宏藝術提供）

現場更透過演員細膩的詮釋，帶領戲迷進入尚萬強的贖罪之路、芳婷的人生悲歌、珂賽特與馬留斯的浪漫愛戀、泰納第夫婦的貪婪醜陋、學生為革命與自由犧牲的熱血。當中又以「聽見人民的歌聲」一曲震撼全場，劇情張力與情感層層堆疊，這些角色與情感，早已超越國界與語言，成為每位心懷信念與希望的人，共感的生命篇章。

▲經典音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會前進高雄演出。（圖／寬宏藝術提供）

本次來台的演員陣容堅強，飾演尚萬強的路克麥考爾（Luke McCall）為西區史上最年輕演出《歌劇魅影》與《悲慘世界》雙主角的男演員，深沉詮釋犯錯後，力求重生的心路歷程。

▲《悲慘世界》演員接受訪問。（圖／寬宏藝術提供）



路克麥考爾也在會後受訪提到，自己至今仍深深記得第一次看到這部音樂劇的感覺，直呼「即便是現在只要前奏一下，我還是覺得很震撼與感動，這不只是世界最長壽的音樂劇，還是世界最好的音樂劇，你一定要來現場親身體驗」。

▲《悲慘世界》演員接受訪問。（圖／寬宏藝術提供）



飾演賈維爾的海登提伊（Hayden Tee）擁有將近20年的百老匯表演歷練，細膩幹練地詮釋出對法律的執著，尤其是在與尚萬強對峙時，渾厚的情感激戰，掀起劇中高潮。會後首訪他直說，這齣劇最不能錯過的就是音樂，它的交響樂團編制是其他音樂劇的兩倍大，其他像是自動控制、舞台、燈光，甚至是演員的身上的服裝、假髮等，都非常的考究與精緻，再也不會有其他音樂劇有這樣史詩級的製作。

▲經典音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會前進高雄演出。（圖／寬宏藝術提供）

飾演芳婷的夏娜休伊特（Channah Hewirr）會後直言「啟發我最多的是故事性，講的是原諒、信仰、愛，透過尚萬強的角色教會大家如何去愛，相信你所相信的、原諒所有周遭的人，非常強大的信仰很適合現今的社會，也是啟發我最多的地方。」

▲經典音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會前進高雄演出。（圖／寬宏藝術提供）

泰納第夫婦由演出劇場經驗豐厚的伊恩休傑斯（Ian Hughes）與海倫華許（Helen Walsh）攜手演出，以詼諧誇張的演技為全劇添上幽默笑點，也是觀眾記憶點最高、最喜愛的角色之一。而伊恩會後訪問談到，想讓大家雖然是看沈重劇，但仍能帶著微笑；海倫則分享，她最喜歡橋段是與群演們一起合唱的〈One day more〉，即便巡演多次，還是會非常感動。

▲經典音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會前進高雄演出。（圖／寬宏藝術提供）

此次巡演以全新製作的高規模登台，不僅重現19世紀法國動盪時代的壯麗場景，更結合高科技布景設計與磅礡交響配樂。台灣更是於2025年首次迎接重量級的國際團隊蒞臨演出，為國內戲劇圈帶來世界級的視覺聽覺雙饗宴，當第一站台北場最終場謝幕時，台北劇迷不捨之情溢於言表，起立鼓掌長達十餘分，紛紛讚嘆「如果只能看一部劇，一定得是悲慘世界」。

▲經典音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會前進高雄演出。（圖／寬宏藝術提供）

《悲慘世界》40周年紀念版音樂會，已在昨於第二站高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院盛大開演，南臺灣唯一一站，共計演出22場次。這不只是一場觀賞經典的機會，更是一場屬於南台灣劇迷與世界共品文化的難得契機，劇迷絕對要把握購票機會，即日起至7/27購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)、全台萊爾富、OK便利商店。

▲經典音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會前進高雄演出。（圖／寬宏藝術提供）