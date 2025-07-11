李恩菲M字腿「球遮重點部位」！泳衣解放超兇身材　震撼1.1萬人：想拿開

記者潘慧中／綜合報導

李恩菲（菲菲）2025年1月離開樂天球團，隨後證實加入味全龍球團，Instagram粉絲數高達42萬。常分享生活點滴的她，11日突然上傳一系列泳裝照，其中球的擺放位置立刻吸引1.1萬人按讚激動留言：「想把球拿開！」

▲李恩菲用球擋住重點部位。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



照片中，可以看到李恩菲放下一頭及腰長捲髮，單穿一件白色細肩帶連身泳裝，相當映襯她的白皙膚色。正面開深V剪裁，辣露豐滿北半球，深邃事業線全被看光光。

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▲▼李恩菲解放泳裝。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



李恩菲身材纖細，不只腰身是窈窕S曲線，雙腿線條更是穠纖合度。之所以突然PO出這組辣照，是因為她開始想念陽光和比基尼了，「今年還沒去海邊只好看桌曆的照片。」

▲李恩菲辣露美腿。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



更加引發討論的照片，莫過於李恩菲坐在圓形泳圈上，正對鏡頭擺出M字腿，可能是因為害羞，也可能是擔心走光，她就將球池裡的一顆球放在重點部位，未料性感程度直破表。