7月13日星座運勢／水瓶桃花運大增、雙子賺大單！天蠍被警告：拒絕借貸
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：調整創意構思
感情：桃花運勢大增
財運：檢視理財分配
幸運色：霧紫色
貴人：處女
小人：金牛
工作：機會就在眼前
感情：正視溝通問題
財運：有望賺得大單
幸運色：淺藍色
貴人：雙魚
小人：摩羯
工作：展現個人才華
感情：安心來自責任
財運：獲取投資信息
幸運色：抹茶色
貴人：牡羊
小人：天蠍
【土象星座】
工作：多加服從上司
感情：感情互動甜蜜
財運：投資適可而止
幸運色：銀白色
貴人：水瓶
小人：處女
工作：行政效率降低
感情：避免過於濫情
財運：謹慎評估財力
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：天秤
工作：加強個人業務
感情：多加沉澱內心
財運：付出才能獲利
幸運色：墨綠色
貴人：射手
小人：雙魚
【水象星座】
工作：深入了解市場
感情：忍耐風平浪靜
財運：得到貴人參謀
幸運色：大地色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：團結共同做事
感情：避免先入為主
財運：拒絕金錢借貸
幸運色：玫瑰金
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：把握獲利機會
感情：彼此關心關懷
財運：娛樂支出變多
幸運色：淡粉色
貴人：天秤
小人：射手
【火象星座】
工作：掌握更多訣竅
感情：尋求家人意見
財運：用心不盲跟風
幸運色：紅磚色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：陸續出現轉機
感情：坦承內心想法
財運：買賣再三思量
幸運色：淺棕色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：難免挫敗灰心
感情：費心維繫情感
財運：商機帶來財富
幸運色：金黃色
貴人：摩羯
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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