李蒨蓉兒「自學改裝老爺車」　她慚愧爆哭PO長文曝心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星李蒨蓉結婚21年，育有兩個兒子，平常會透過社群記錄生活的她，昨（9）日發文分享自己日前送給小兒子一台老爺車，好讓他在國外念書時可以代步使用，最近得知對方看影片自學改裝，讓她感到相當佩服，甚至還慚愧爆哭。

▲李蒨蓉。（圖／翻攝自Facebook／李蒨蓉Lee Chien Rong）

李蒨蓉提到，三年前送兒子到美國洛杉磯念書，因當地通勤不便，弟弟整整三年靠腳踏車和滑板代步，即使資源不如人仍未抱怨，反而更加努力自立。面對兒子今年暑假將轉學，為解決交通問題，李蒨蓉買一輛老車給他。令她驚訝的是，兒子不在意車況老舊，反而高興自己終於有代步工具，並親手改造車子，安裝導航螢幕、倒車鏡頭，甚至連氧化的車燈都處理得一乾二淨，這些都靠自己看YouTube影片自學完成。

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▲李蒨蓉會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／李蒨蓉Lee Chien Rong）

李蒨蓉感性表示，回顧當年幫兒子買名牌童鞋、與人比較才藝，曾因虛榮而迷失，「當孩子真正要出國唸書的那一天，我才明白，物質上有很多東西，其實我是給不出來的。」如今看到兒子在異鄉靠自己過日子，讓她深受感動，「從前我們這麼揮霍，如今孩子卻這麼務實，真是神最好的安排。」她坦言在進入空巢期後，時常在夜深人靜時想念兒子，感到不捨和內疚，認為沒能給對方最好的物質條件，「我總是擔心他們在那邊過得好不好？有沒有吃飽？這時候我老公就會罵我神經病！」