「大橋頭」蠍子回歸！《角頭－鬥陣欸》搭檔健合會組最強反派

記者許逸群／台北報導

暑假強檔電影《角頭－鬥陣欸》繼《角頭－大橋頭》2.2億票房佳績後，再次集結全明星卡司，預計掀起新一波「角頭」熱潮。今（10日）釋出正式海報及花絮影片「黑白鬥篇」，揭露更多劇情細節與角色關係。

▲▼最強反派回歸《角頭－鬥陣欸》。（圖／齊石傳播提供）

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海報中，王識賢飾演的阿仁領軍，高捷、蔡振南、崔浩然、喜翔、太保等資深演員陣容堅強，展現黑道世界的權力角逐。年輕一代的鄭人碩、黃尚禾、張再興、唐振剛、吳震亞等「五虎將」也強勢回歸，世代交替的衝突一觸即發。「後世人麥擱做兄弟」的標語，更點出黑道世界的殘酷現實。

▲最強反派聯盟。（圖／齊石傳播提供）

備受關注的「蠍子」張懷秋此次正式回歸，花絮中揭露大橋頭事件後，他入獄服刑的遭遇，並透露獄中受傷的心境與事件的嚴重性。另一亮點是黃騰浩飾演的阿標，作為《角頭2：王者再起》反派「健合會」的心腹，此次戲份將大幅提升，展現其狠辣心機。花絮中暗示蠍子出獄後與阿標建立合作關係，形成微妙的同盟。

《角頭－鬥陣欸》最受矚目的突破，在於首次加入「警察」元素，由是元介飾演的熱血警察小蔡與林真亦飾演的曉波，將與黑道勢力展開激烈衝突。曉波與蠍子關係密切，小蔡因曉波涉毒而對蠍子懷恨在心，兩人的對立將成為全片最大看點之一。是元介更在受訪時直言：「雖然我滿愛懷秋，但只要一上戲，我真的超討厭這個人！」

本片延續《角頭》宇宙的精彩劇情，除北部勢力外，更擴展至南部勢力，派系鬥爭更加激烈。導演姜瑞智表示：「這次不只有檯面上的鬥爭，也有檯面下勢力的妥協，加入警察勢力，也放進了更多人性與情感，到底什麼才是正義？」電影將於8月21日全台上映。