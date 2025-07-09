黃氏兄弟瑋瑋親揭「嘴歪」真相！天生隱疾開刀有風險　高EQ回應惡意抨擊

記者孟育民／台北報導

擁有超過兩百萬訂閱的YouTuber黃氏兄弟的瑋瑋（黃挺瑋）於去年7月初正式以「歌手」身份出發，然而卻不時會有網友抨擊他的外表，日前有人留言討論「為何瑋瑋的嘴巴都歪一邊」，對此他現身留言揭原因，坦言是因為顳顎關節的問題，經醫生檢查後是下顎骨骼歪斜引發咬合不正，並說「長相真是永遠可以被討論的話題，三不五時就得介紹一下」。

▲瑋瑋親揭歪嘴真相。（圖／翻攝自Instagram／weiii1008）



瑋瑋正面回應網友留言，坦言是因為天生因素，導致嘴巴歪一邊，「先天或是後天發育過程，有眾多原因會導致這個狀況。 」他進一步解釋，曾經想做正顎手術，但他的身體凝血能力很差，光是拔智齒就血流不止，健康檢查後評估太大的開刀會很有風險，所以目前只有外觀影響的狀況下沒有進一步的診療。

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面對總有人拿他的病因大做文章，甚至到惡意攻擊程度，讓他決定站出來說明，超高EQ的回答讓網友大讚：「瑋真的很有禮貌！被問了很多次還是會有耐心的解答」、「瑋瑋永遠發著溫暖堅定的光」。

▲瑋瑋高EQ回應網友。（圖／翻攝自Instagram／weiii1008）

事實上，瑋瑋在6年前就曾公開談論過此話題，哲哲也暖心說：「每一個本來就長不一樣，我們不應該因為一個差異性去取笑別人，或覺得他不一樣去排擠他，最重要外表不是最重要，我們很感謝父母把我們生這樣。」