木村拓哉真暖男！見「小男孩帶弟弟買麵包」不夠錢…神救援被狂讚

記者陳芊秀／綜合報導

日本大神級男星木村拓哉開設YouTube頻道，時常拍攝不同企劃，訪店吃美食、分享時尚穿搭都很受歡迎，最近又挑戰散步企劃，讓他去探訪人氣散步景點，YT瞬間變成行腳節目。而他行程來到麵包店，剛好碰見一對小兄弟要買麵包，但是卻不夠錢，他出手神救援的舉動，又獲得網友一片好評。

▲木村拓哉YT新企劃，出門散步。（圖／翻攝自YouTube）

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木村拓哉的「木村先～生（木村さーーん）」系列大受日網喜愛，這次安排讓木村拓哉去東京日暮里站附近的「谷根千（谷中、根津、千駄木3地區合稱）」散步，該區是最近受到年輕族群喜愛的散步地。他與雜誌總編輯一起造訪很多特色小店，途中經過麵包店，拍攝到一半正好見到兩個小兄弟，哥哥帶著弟弟來買麵包，他立即說「抱歉」，讓出位子讓小朋友先買，不料哥哥沒帶夠錢，麵包價250日幣（約台幣50元），結果哥哥只帶了200日幣（約台幣40元），且哥哥此行只是為了幫弟弟買麵包吃，而他得知後，低聲說：「沒事沒事！你手上有200吧！（剩下的）我來幫你出。」

▲木村拓哉在麵包片拍攝，途中見到小男孩帶弟弟來買麵包，卻不夠錢。（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉低聲說：「沒事！你還有200吧！（剩下）我幫你出。」（圖／翻攝自YouTube）



▲木村拓哉幫小男孩買到麵包。（圖／翻攝自YouTube）

▲短暫相會的小兄弟買到麵包離開了，木村拓哉說：「這也是散步的一部分。」（圖／翻攝自YouTube）

網友看完影片輪番留言「一般來說會說全額請客，但木村拓哉也是個爸爸，所以他應該是在教孩子正確的金錢使用方式吧」、「帥氣的地方不是拿出250元，而是拿出50元的那個動作」、「雖然可以全額請客，但只拿出了不足的50元幫忙，這讓人感覺他真的非常用心教孩子」、「真的像是在看電影的一幕場景」、「木村拓哉人真不錯」、「呼叫麵包店老闆，那感覺像吉卜力電影一樣」、「帥氣又能體貼人」。同時還有人稱讚買麵包的男孩守護弟弟的模樣真溫柔。