賈永婕遭兒狠嗆：你超廢！　自爆「在家被霸凌排擠」內幕

記者蔡琛儀／台北報導

台北101董事長賈永婕今（8日）和北流董事長黃韻玲、音樂人盧律銘出席「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」記者會，號召30歲以下創作者踴躍報名。而台北101近來還將舉辦韓流天王權志龍（GD）的藝術展，引發大批粉絲關注。

▲黃韻玲、賈永婕為今年台北101跨年煙火音樂合作開啟徵選活動。（圖／記者黃克翔攝）

先前賈永婕在臉書證實此事，更預告可以和GD互動，今她澄清是和現場的全息投影以及VR互動，並非真人到場。不過她透露，當初接洽合作前，她曾和兒子說「媽媽下一個目標，是GD。」兒子卻笑她：「媽媽你年紀大，你知道GD是誰嗎？GD是神欸。」賈永婕笑說，結果剛好展覽公司主動來接洽，詢問台北101有無適合場地，「很多細節不是那麼容易，很複雜，有盡力了。」

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但如今GD真的要在台北101辦展，兒子卻沒有對她刮目相看，「他說又不是GD本人來，說如果BLACKPINK四個人都來，我才會覺得你很厲害。」賈永婕自虧，平常在家都和3個孩子鬥法，練就一身功夫，因此現在外面再多人批評她，都能百毒不侵，像是昨天兒子打電話給她，竟嗆她：「媽，你真的很鳥。」

▲黃韻玲、賈永婕貴為董事長，但對孩子都沒轍。（圖／記者黃克翔攝）

還有最近全家迷上匹克球，但她球技不佳，因此孩子都「排擠」她，不想跟她組隊，「我在家都被霸凌，還被說：『媽你超廢！』而且都在外人的面前說。」不過她解釋，孩子們的價值觀都很正確，「只有對媽媽這樣。」

黃韻玲育有1子Arthur，也是不少樂團愛用吉他手，她坦言以前為了和兒子拉近距離，兒子去上學時，她會幫兒子打電動衝等，也說兒子曾一度誤解她，「他覺得我幫很多朋友的小孩製作唱片、錄音，會覺得我對外面的人比較好，不給他機會。」黃韻玲得知兒子想法後，很認真地和兒子分析，「音樂不是說你爸媽是誰，人家就會來聽你，一定是被你的音樂形態感動，最後要回到的是你的音樂作品，我很謝謝他願意把他不舒服的事情都講出來。」