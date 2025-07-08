《拜六禮拜》連晨翔、孫淑媚跨年夜「一路吻到床上去」　101煙火下深情告白

記者蕭采薇／台北報導

輕療癒喜劇《拜六禮拜》第六集掀起高潮。劇中豪豪（連晨翔飾）與如如（孫淑媚飾）在跨年夜的浪漫告白後，「一路吻到床上」的激情橋段瞬間引爆收視，飆到0.69，並在社群平台引發熱烈討論。

▲《拜六禮拜》連晨翔、孫淑媚床戲創收視高潮。（圖／華視、公視台語台提供）

劇情描述豪豪鼓起勇氣向如如告白，兩人在台北101煙火下深情擁吻，隨後甜蜜回到房間，情感升溫直至火辣上床。連晨翔笑說自己私下不敢在大庭廣眾下告白，但透過角色學到「愛要及時」的重要性。孫淑媚則提到，這場戲是導演精心設計，情感張力十足，拍攝過程令人印象深刻。

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▲孫淑媚飾演的蕭如如，對著裝飾窗搔首弄姿相當撩人。（圖／華視、公視台語台提供）



除了豪豪與如如的浪漫情節，劇中世美（丁寧飾）和冠中（劉書宏飾）的歡喜冤家感情線也逐漸升溫，從彼此的偏見到心生情愫，互動自然又逗趣。劉書宏表示，與丁寧拍戲非常舒服，兩人默契十足，完全無需磨合。

▲《拜六禮拜》劉書宏讚與丁寧對戲很舒服。（圖／華視、公視台語台提供）

《拜六禮拜》以幽默詼諧的手法描繪三位閨蜜的生活故事，結合輕鬆自然的劇情與真實情感，成功吸引觀眾目光。該劇每週日晚間8點在公視台語台、晚間10點華視主頻道播出，並於Netflix等平台同步上架。

▲連晨翔在《拜六禮拜》中飾演高中拳擊教練。（圖／華視、公視台語台提供）