90分內連續遭賞巴掌！A不滿自己變「通緝犯」痛罵宋昰昀：明明就有目擊者

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星宋昰昀因出演熱門電視劇《和我老公結婚吧》獲得高度關注，卻於劇集熱播期間捲入「高中校園暴力」疑雲，當時一名爆料者指稱在學生時期遭到她在公園打了將近90分鐘的巴掌，所有媒體跟進報導，引起譁然。事隔1年，宋昰昀日前透過公司自清最初爆料者A目前因拒絕配合調查而被警方以「指名通報」處分列入通緝名單，但Ａ於7日反擊，並曬出與警方的對話紀錄，強調被通緝與「指名通報」不同，只是行政手續一部分，自己有與警方保持聯繫，並非宋昰昀所說的拒絕配合，且當年施暴案有目擊者。

▲宋昰昀與爆料者互告，A不滿自己被冠上「通緝犯」的標籤。（圖／翻攝自宋昰昀IG）



宋昰昀遭爆料霸凌後，形象一落千丈，大批劇迷譏她「原來戲裡霸凌不是演的」、「假戲真做」，當時多名爆料者出面指控，她也因此在螢幕前消失。沒想到，1年後事件大反轉，宋昰昀這1年內與最初爆料者A打官司中，她透過法律代理人發聲：「絕無對A某施暴，並已向調查機關提交生活紀錄簿等多數客觀證據，證明不存在強制轉學事實。」

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宋昰昀的律師指控爆料者A以自己持有美國國籍，不願到韓國接受調查，甚至被警方以「指名通報」處分列入通緝名單，A突然被爆通緝，使得輿論紛紛轉向。

▲▼宋昰昀2024年遭一名昔日男同學指控霸凌，當事人至今不知為何被打。（圖／翻攝自JTBC）



對此，爆料者A於7日反咬宋昰昀，強調自己被「指名通報」只是官司形式上的程序，他貼出與警方的對話，強調自己有跟調查警方保持聯絡，痛罵宋昰昀刻意把他貼上犯罪者標籤，「進行惡意的輿論操控，模糊了事件的核心問題。」

A憤恨地說：「公園霸凌案很多的目擊者之一雖然因個人因素回答了『我不清楚』，但其他的目擊者都有說出一致且具體的證詞！」強調當年的霸凌施暴案有目擊證人，並表示宋昰昀僅透過所聯繫到的其中一人證詞，就扭曲整個事件的真相。雙方再度開啟輿論攻防戰。