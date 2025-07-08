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舒華9個真實小故事　揭開「台灣女神」的勇氣與可愛

舒華9個真實小故事：從不信末日到童年溺水陰影，揭開「台灣女神」的勇氣與可愛

▲舒華。（圖／舒華IG，下同）

圖文／CTWANT

I-DLE台灣成員舒華不僅憑著天使臉蛋、獨特魅力紅遍韓國和亞洲，她的真實人生故事更充滿勇氣與趣味。從不畏末日預言、勇闖高空跳傘，到面對童年陰影、努力學習韓文踏上追夢之路，舒華用真性情和堅韌證明自己不只是外表吸睛的偶像。以下帶你一次看懂舒華的9個真實小故事，揭開這位「台灣女神」台前幕後最真實的樣貌！

舒華9個真實小故事：從不信末日到童年溺水陰影，揭開「台灣女神」的勇氣與可愛

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1.不怕末日預言，霸氣喊「來吧！」

2025年7月5日的「末日預言」引發熱議，但舒華在返台受訪時大方表示「沒在怕」，甚至直接喊「該來的就會來，來吧！」展現她無畏的個性。 

舒華9個真實小故事：從不信末日到童年溺水陰影，揭開「台灣女神」的勇氣與可愛

2.小時候溺水卻勇闖極限運動 

雖然童年時曾有溺水經驗，對海洋心生恐懼，但在實境節目《出去一下》她挑戰多項極限運動，包含高空跳傘，完全沒退縮。

3. 「藍色大門」竟是她高中教材 

舒華在華岡藝校念書時，課堂上曾以桂綸鎂、陳柏霖主演的《藍色大門》作為教材，如今和兩位主角在節目上同台，她直呼「太榮幸！」。

 4. 見到桂綸鎂開心相擁 

因欣賞《藍色大門》，舒華見到桂綸鎂時立刻上前擁抱，當場說「好溫暖喔」，展現她真性情又不做作的一面。 

5. 最怕蛀牙！

因拔牙陰影超注重牙齒，被問到最怕的事，舒華坦言是「蛀牙」，小時候痛苦的拔牙經驗讓她陰影深刻，因此非常注重牙齒保健。 

舒華9個真實小故事：從不信末日到童年溺水陰影，揭開「台灣女神」的勇氣與可愛

6. 從小就大膽「不怕死」 

舒華曾在韓綜《IDLE NEVER DIE》中自曝小時候就很大膽，經常攀高、亂跑讓家人捏把冷汗，還笑說「能活到現在真的很幸運」。

7. 出道前就是「校園女神」 

華岡藝校就讀時，舒華因高挑身材與亮眼長相，在校內就是「校園女神」等級，常被同學誇「本人比照片還漂亮」。

8. 堅持當藝人從未動搖 

舒華在多次受訪中表示，她從國中開始就立志成為藝人，從沒懷疑過這個目標，即使異鄉生活辛苦，也不想放棄。

9. 韓國出道前超拼命自學韓文 

為追夢到韓國當練習生，舒華靠自己狂背韓文單字與看韓綜學習會話，剛到首爾時因語言不通常被誤會，但她堅持每天練習。

舒華9個真實小故事：從不信末日到童年溺水陰影，揭開「台灣女神」的勇氣與可愛

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