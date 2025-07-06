廣末涼子傳718生日復出！金主捧億元等她「一脫回歸」…2電影雪藏中

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星廣末涼子4月在靜岡內發生追撞車禍，且因涉嫌對護理師施暴而被逮捕，導致原本要復出計畫中斷。她5月宣布因罹患雙相情感障礙及甲狀腺機能亢進症，目前全面停工，近日傳出將在7月18日生日復出，引發外界關注。

▲廣末涼子傳出7月18日生日復出。（圖／資料照／出日音樂提供）

據《日刊現代》報導，廣末涼子的生日也是粉絲俱樂部成立之日，八卦週刊《女性自身》爆出「生日當天可能會有動作」，疑似是為復出鋪路。女性雜誌記者透露，她車禍發生當時，原本在奈良拍新電影，為了回到東京自行開車，且演出該片的酬勞僅100萬日幣（約台幣20萬元），「僅是她全盛期的十分之一」，車禍發生後，電影拍攝也告吹。

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而廣末涼子在2023年6月因與鳥羽周作主廚爆出不倫醜聞，並因此離開經紀公司，獨立門戶開工作室。她當時拍了一部以家鄉高知為舞台的電影，然而該片也遭雪藏，電影發行相關人士透露，如果未來該片無法上映，她將成為一位讓兩部片「被雪藏」的女演員，這樣的風險，讓電影和電視劇都不敢起用，甚至被推測連像Netflix這樣的串流平台也不敢提邀約。

即使如此，圈內眾多製片人仍是廣末涼子的「信徒」，只是找她演出的風險太高，贊助商恐怕很難過點頭，甚至有圈內人認為，她未來可能會透過直播接受粉絲打賞來賺錢。

不過死忠不放棄廣末涼子的「業界」仍在！有片商已經準備了億元單位的金額，相中她能否一脫復出。業界人士指出「她的『裸身』非常有吸引力，許多人還在瞄準這個」，不僅是寫真集，影像更能賺大錢。她不僅有拍性感影像的本錢，也能夠唱歌以及從事表演活動，因此業界仍有不少邀約找上她。