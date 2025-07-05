還沒得獎就哭了！《破浪男女》梁湘華奪北影最佳新演員　緊急寫感言

記者黃庠棻／台北報導

第27屆台北電影獎頒獎典禮在今（5）日於中山堂舉辦，由跨足歌唱、戲劇與主持領域的劉品言擔任主持人，頒獎嘉賓包含柯佳嬿、鍾欣凌、王柏傑、傅孟柏等人。典禮已於晚間7點正式開始，稍早由柯震東、春風頒發最佳新演員獎，最終由《破浪男女》的梁湘華奪得。

▲梁湘華奪下第27屆台北電影獎最佳新演員。（圖／記者黃克翔攝）

梁湘華以《破浪男女》奪下第27屆台北電影獎的最佳新演員，主辦單位公布得獎原因，表示「她在片中提供了更多表演發揮的空間，也展現出她作為新人所具備的潛力與勇氣。她所詮釋的角色涉及被壓抑複雜的心理層次」。

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▲梁湘華奪下第27屆台北電影獎最佳新演員。（圖／記者黃克翔攝）

而梁湘華到後台採訪中透露，其實稍早在典禮現場有好幾度流淚，直呼「大家都好認真好勇敢面對自己的創作、夢想的過程」，更透露《破浪男女》導演楊雅喆曾問她「相信緣份嗎」，當時她並不知道這個問題的含義，沒想到對方回道「妳啊，妳就是緣分」，讓她相當感動。

不僅如此，梁湘華也透露自己並沒有提早寫好得獎感言，但在宣布新演員前的兩個廣告破口時，突然緊急打開手機寫感言，很怕萬一得獎站在台上會腦袋一片空白；至於得獎的好消息，梁湘華也表示拿到手機之後，會第一時間跟對手演員吳慷仁、劉主平、柯煒林分享。