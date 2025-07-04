小S女兒Lily畫展爆討論「首發文」！外表被拍明顯變化 網：好不一樣

記者潘慧中／綜合報導

小S的17歲二女兒Lily（許韶恩）日前舉行個人藝術展，畫作被網友評論「畫風怎麼像奈良美智」後，還釣出奈良美智本人發文，引發高度討論。然而，她本人並未進一步出面回應，而是繼續專注於工作，還為業配換了新髮色。

▲Lily換新髮色。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）



照片中，可以看到Lily從原本的黑髮，變成了冷棕髮色，「夏天就是要換個新髮色」，給人格外溫柔優雅的感覺，更不用說她將一頭柔順長髮披散在肩膀上，展現出清新亮麗的氣質，粉絲看了也直誇：「好不一樣的感覺！」

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▲Lily專注於工作，並未多做回應。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）



事實上，之前被問到如何看待外界眼光時，Lily便坦言覺得很新奇，「也許會比同年齡的同學們早熟，但是同時我也學習到了更多很重要的事情，然後從這些挫折或是這些困難中，我更瞭解自己的目標，然後也更願意去做自己。」

▲▼Lily原本是黑髮。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）



至於對生活的影響，Lily之前則坦言，「我覺得有許多正面的影響，也有一些不是這麼好的，比方說因為有許多人的關注 ，我懂得更去瞭解自己，也有動力去做的更好，同時也有大家的回饋，所以知道哪裡改進，也許要更加注意自己的言行舉止。」