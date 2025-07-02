賈永婕發文挺小S女兒「畫作掛101辦公室」　回擊酸民：選擇當溫暖的人

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小S的二女兒Lily（許韶恩）於日前首度舉辦個人藝術展，引發高度關注，但也被部分網友評論「怎麼有點像奈良美智」。在奈良美智親自轉發讚「很開心成為影響Lily的藝術家」後，賈永婕2日也於社群發文，直言「真正的藝術家，眼裡的世界是溫暖、又美麗的」。

▲賈永婕日前參加Lily的藝術展。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕在貼文中興奮表示：「Lily是被奈良美智親自鼓勵的小畫家，好幸運我有收藏到她的作品！」她表示自己決定要將Lily的畫作放在自己101的辦公室，每天陪自己上下班，「每次看到，都覺得自己很有眼光！怎麼辦…現在有點後悔當時沒有把最大幅的一起買下來！」

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▲賈永婕表示會把Lily的畫作掛在辦公室。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

除了對Lily的畫作讚不絕口，賈永婕也提及奈良美智最近的展覽，正在金瓜石展出，「真正的藝術家，眼裡的世界是溫暖、又美麗的。我想說的是——就算我們不是藝術家，也可以選擇成為一個溫暖又美麗的人。」疑是在對Lily開畫展挨酸一事做回應。