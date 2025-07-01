背心一直往下滑！瑤瑤《魷魚遊戲》中空跳繩 拉衣被圍觀超羞畫面

記者潘慧中／綜合報導

南韓風靡全球的劇集《魷魚遊戲》第3季於日前上線，串流平台為了宣傳，特地將英熙、哲秀兩個巨型人偶放置於中正紀念堂，並展開跳繩遊戲，Apple（黃暐婷）、瑤瑤（黃喬歆）也受邀參加了，吸引大批民眾圍觀。

▲▼瑤瑤和Apple受邀參加活動。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



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畫面中，可以看到Apple和瑤瑤同步穿上綠色運動服，只不過，她內搭白色短版背心，妹妹則搭配平口黑色背心，姊妹倆因為背心剪裁不同，參加跳繩遊戲時，妹妹不時擔心會不小心走光。

▲瑤瑤和Apple內搭的背心款式不同。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting、qiaoxinhuang）



Apple的背心領口比較高，所以過程中相對不用擔心走光，而且還一口氣單腳跳了30下，「這次不是炮灰了～但是我可憐的妹妹給她兩條命都不夠死。」

▲▼Apple跳了好多下，瑤瑤則是頻頻顧慮下滑的背心。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting、qiaoxinhuang）

由於瑤瑤穿的是平口背心，雖然事前有把外套綁在胸口，但跳繩時仍不時滑落，只能一直用手拉住外套，但也導致連續嘗試了兩次都無法跳很久，「叫我炮灰1號。」

▲瑤瑤和Apple都有看《魷魚遊戲》。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）