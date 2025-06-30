馬國畢正式改名回歸八點檔！　健身成功「反轉形象」差點認不出

記者黃庠棻／台北報導

藝人馬國弼（原名馬國畢）近日以全新面貌帥氣加入民視八點檔《好運來》，並在劇中飾演關鍵角色「黑狗」。向來給人陽光親切印象的馬國弼，這次在新戲中將挑戰極具反差的角色，不僅健身有成，展現精壯體態，更將挑戰複雜人性，詮釋一個笑臉常開卻又兇狠異常的雙面人。

▲馬國弼在《好運來》飾演黑狗，眼神犀利展現角色狠勁。（圖／民視提供）

馬國弼過去在螢幕上總是以幽默風趣的形象帶給觀眾歡笑，這次接下「黑狗」這個角色，對他來說是一大挑戰。據悉，劇中的「黑狗」年輕時曾是「天虎」（龍天翔飾）的小弟，在天虎入獄後，黑狗也跟著失勢，最終走上販毒一途而入獄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馬國弼在《好運來》飾演黑狗，眼神犀利展現角色狠勁。（圖／民視提供）

出獄後的黑狗，求職屢屢碰壁，得知天虎出獄並經營再生貨運行後，便前往投靠。然而，命運的安排卻讓他再次捲入危機。曉剛（王燦飾）看準黑狗過去的債務與現況，以及他在天虎貨運行的工作機會，打算利用黑狗為自己佈建毒品銷售網，企圖重施故技，將毒品運輸嫁禍於天虎的貨運行。

▲馬國弼在《好運來》飾演黑狗，眼神犀利展現角色狠勁。（圖／民視提供）

而馬國弼表示這次能夠再次參與八點檔演出感到非常開心，也感謝民視給予機會。為了「黑狗」這個角色，他不僅努力健身，讓自己在體態上更符合角色需求，更深入揣摩角色的內心掙扎，力求呈現出「黑狗」在陽光笑容下隱藏的陰暗面，以及他對過去的愧疚與對未來的迷茫。

▲馬國弼在《好運來》飾演黑狗，眼神犀利展現角色狠勁。（圖／民視提供）

對於這次的演出，馬國弼也透露「這次的角色真的很有挑戰性，黑狗的雙重人格讓我很想好好發揮！希望這次的演出能讓大家看到不一樣的馬國弼，也請大家多多支持《好運來》！」

▲馬國弼在《好運來》飾演黑狗，眼神犀利展現角色狠勁。（圖／民視提供）