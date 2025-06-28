孫淑媚《拜六禮拜》夜市約會感情升溫　連晨翔喜歡從朋友變成情人

記者蕭采薇／台北報導

《拜六禮拜》劇情圍繞彰化二林小鎮三個姊妹淘的故事，演員丁寧身為在地人，近日在臉書分享對故鄉的深厚情感。她回憶，四十年前父母經商失敗負債，夫妻倆離鄉打工還債，只為了讓孩子們有個老家可回。

▲丁寧劇中拿水管向劉書宏報復，她開心分享報復很爽快。（圖／公視台語台、華視提供）

劇中，丁寧到「二林怪人」劉書宏的葡萄園修馬達，卻慘遭刁難，讓她拿起水管狂噴劉書宏報復！丁寧笑說：「生命裡面沒有什麼報復的機會，拍這場戲超級痛快！」劉書宏也印象深刻：「當天氣溫很高，我們穿著完全不透氣的隔離衣，結果口罩被丁姐噴濕後根本吸不到空氣，當下情緒一來直接入戲，生氣大叫：『不要噴了！』」

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劉書宏在劇中飾演性格古怪的葡萄園主人，他自認感情狀態也與角色相似：「我之前曾被理想型的女生傷害過，現在狀態跟角色冠中很像，很害怕談戀愛。」丁寧則搞笑公開理想型：「有李李仁的智慧、劉書宏的身材、連晨翔的臉。」

▲劇中孫淑媚與連晨翔感情升溫，戲外連晨翔表示，若遇到心儀對象，喜歡從朋友變情人。（圖／公視台語台、華視提供）

被誇讚有智慧的李李仁，戲裡卻接連遭遇挫折，跌至人生谷底。鍾欣凌飾演的初戀情人堅信他的清白，不僅到警局協助保釋，還親自煮麵為他打氣。鍾欣凌分享自己安慰人的方式是找對方吃火鍋，李李仁則說：「我應該會請對方吃牛肉麵，因為我最喜歡吃牛肉麵。」

▲鍾欣凌想安慰人時，會找對方吃火鍋。（圖／公視台語台、華視提供）

最新一集中，鍾欣凌與李李仁因同居一起煮飯、互相餵食，氣氛曖昧。結婚多年的李李仁透露：「我老婆煮菜的時候也會讓我心動」，隨後又趕緊補充「我老婆做任何事，只要她要我心動我就會心動。」展現滿滿的求生慾。

▲劉書宏自認跟劇中角色很像，害怕談戀愛。（圖／公視台語台、華視提供）

鍾欣凌在劇中的電台節目因收聽率不佳，被孫淑媚取代，讓她內心陷入矛盾。孫淑媚除了不願搶好姊妹的節目外，也利用自己的名氣在菜市場幫拳擊隊募款，讓教練連晨翔「提早下班」，兩人感情升溫。剛成為人夫的連晨翔大方表示若遇到心儀的對象會盡量以平常心相處，喜歡從朋友變成情人。

▲李李仁充滿求生慾，老婆要他心動，他就會心動。（圖／公視台語台、華視提供）

《拜六禮拜》由金鐘編劇杜政哲擔任導演，集結鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏等實力派演員。本劇幽默探討小鎮上的中年女性所面臨情感與工作的掙扎，每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。